Кољевић: Руско представљање извјештаја у СБ УН прилика да се сазна о свим неправдама учињеним према Српској

04.10.2025
14:08
Обзиром на специфичну тежину свјетско-политичког тренутка Валдајски самит био је изузетан, а Путиново обраћање било је историјско, изјавила је сенатор Републике Српске Богдана Кољевић.
Кољевићева наводи да су бројни дипломатски, политички и безбједносни аспекти шире појашњени или прецизирани, па тако обриси новог свијета у настајању постају јаснији – и реалнији.
- Управо у том свјетлу је најбоље посматрати учешће предсједника Републике Српске на овом самиту, као и његов сусрет са руским предсједником. Наиме, једна од најрелевантнијих политичко-програмских теза руског предсједника била је реафирмација Уједињених нација тј. инсистирање на томе да ово свјетско тијело нема алтернативу те да су проблеми настали због злоупотреба, док је истински потенцијал УН изузетан - истиче Кољевићева.
Она истиче да је за Русију од велике важности да приликом започетог предсједавања Савјетом безбједности УН афирмише сопствене ставове, о неопходности повратка равнотеже у свијету, као и о реалности мултиполарног свијета који, како каже, више не функционише на основу потчињавања, хијерархије и неоколонијализма, а то у исти мах, значи и повратак класичне дипломатије.
- Запад није успио да успостави своју хегемонију тј. поредак заснован на “правилима“ а заправо сили, па тако није ријешио ниједан проблем у свијету, већ управо супротно, проблеми су постајали све већи - каже сенаторка.
Из ових разлога, додаје, Русија је спремна да у СБ УН направи дипломатски преседан: да у СБ УН представи извјештај Републике Српске о стању на терену.
- Разумије се, Русија је традиционално пријатељска држава Српској и у претходном периоду пуно је учињено да се односи подигну на виши ниво, те да Москва у потпуности буде упућена у сва дешавања која су битна за Бањалуку. Али овдје је ријеч о нечему још фундаменталнијем тј. о чињеници да је међународно право, као и цјелокупан поредак који је успостављен послије Другог свјетског рата, срушено управо бомбардовањем Републике Српске 1995. и послије тога Србије 1999. године - истиче Кољевичева.
Истиче да се сада на сто најважније свјетске позорнице враћа управо глас те исте Српске, како би га сви могли чути.
- То више није само метафоричка и симболичка ствар, или питање космичке правде, већ израз руске правилне идеје да у свему морамо питати за почетак и за узроке проблема. Почетак ере силе неолиберализма била је управо примјена силе над Србима, па је сасвим природно да на истој тачки почиње и његово финално урушавање и повратак праведног међународног система - нагласила је Кољевићева.
Руско представљање српског извјештаја у СБ УН биће прилика и да сви који још увијек нису довољно упућени сазнају више о свим неправдама учињеним према Српској, каже сенаторка Српске.
– И то ће бити почетак друге фазе онога што сам прије шест мјесеци назвала интернационализација српског питања од стране Републике Српске за коју је дошло вријеме. Прва фаза успјешно је окончана тиме што су принципи Српске јасно представљени и у Москви и у Вашингтону приликом низа састанака, а сада слиједи фаза да и већински свијет чује истину Српске - поручила је Кољевићева.
У извјештају ће, како каже, пре свега, биће ријечи о афирмацији изворног Дејтонског споразума, од стране Русије као једног од гараната, што су, у исти мах, и ставови свих институција Српске која брани изворне дејтонске принципе.
- Најважније од свега – Русија ће се снажно заложити за крај мијешања страних фактора у унутрашња питања БиХ и, сасвим експлицитно, за крај деструктивног дјеловања ОХР-а и Шмита. Штавише, ово је у директној вези са апелом предсједника Српске упућеном руском предсједнику – да се Српска не смије препустити ни Нијемцима ни бриселским бирократама, а посебно не у времену када се фашизам поново шири Европом и док се опет у Европи чују ратни бубњеви. У том свјетлу, једино реално рјешење може бити на бази руско-америчког споразума, који ће подржати већински слободни свијет - закључила је сенатор Српске Богдана Кољевић.
