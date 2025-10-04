Кошарац: Одлука СНСД-а да учествује на изборима, ствар је национално одговорне политике према Српској

Извор:
СРНА
04.10.2025
13:42
Коментари:1
Одлука СНСД-а под вођством предсједника Милорада Додика да учествује на пријевременим и изнуђеним изборима у новембру ствар је национално одговорне политике према Српској, њеним институцијама и грађанима, поручио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Милорад Додик је предсједник Републике Српске, изабран вољом грађана Српске на демократским изборима. Он је лидер и државник који се пита и питаће се у Српској и БиХ - то је реалност, болна за Сарајево и за појединце у Српској", истакао је Кошарац.
Кошарац је појаснио да се на новембарске изборе излази из нужде, јер опозиционе странке нису препознале искрени позив на српско јединство, јединствен став и бојкот избора.
"Бојкот избора има смисла искључиво ако ће га поштовати сви политички субјекти. То је једини начин да се до краја оголи перфидна игра политичког Сарајева, нелегитимног Шмита и неуставних институција против Српске и њених институција", оцијенио је он.
Кошарац каже да је опозиција, "капарисана од политичког Сарајева и окупатора Шмита", у овим изборима видјела шансу да мимо воље српског народа дође на власт.
То би, како је навео, у пракси значило да мањина, која нема подршку српског народа, преузме власт и одлучује о судбини Српске.
"То је сценарио који су нам припремали сви они који се боре против Српске, њених институција, позиције и уставног капацитета. Они који би да српски народ деконституишу, згазе његову слободну вољу, сведу га на статистичку грешку у њиховој визији унитарне, исламске БиХ. У реализацију свог циља укључили су комплетну машинерију - недемократске принципе, правно насиље, антиуставност, противзаконитост, чак и медије који су капитулирали под њиховом окупаторском чизмом", навео је Кошарац на "Инстаграму".
Он је рекао да СНСД неће упасти у њихову замку, те да су заштита Српске и интереса српског народа светиња, мотив и водиља.
"Донијели смо изнуђену, тешку, али једину исправну одлуку. Излазимо на изборе, јер је наша политика воља српског народа. Будите увјерени - добићемо плебисцитарну подршку грађана Српске! Наша борба није лична, ситнишићарска и ускостраначка, већ борба за очување и јачање Српске, равноправност и достојанство српског народа", поручио је Кошарац.
