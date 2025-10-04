Промјене у европском фудбалу: Откривен нови формат Лиге шампиона

04.10.2025
Иако прије пар година није заживио формат Суперлиге у фудбалу, све су прилике да бисмо од 2027. могли да видимо ново елитно такмичење у фудбалу, које наравно фаворизује оне најбогатије.
Компанија А22, која је и била једна од покретача идеје о Суперлиги, мјесецима уназад у тајности ради заједно са УЕФА на формирању новог такмичења, које би замијенило постојећу Лигу шампиона. Сада су у јавност испливали и подаци о томе како би овај формат требало да изгледа.
Наиме, он би задржао 36 тимова и квалификације за такмичење – нешто што Суперлига није планирала. Ипак, 36 тимова би било подијељено на групе, па би првих 18, најбољих и најјачих, играло између себе, а других 18 између себе.
Најбољих осам из прве групе би ишло директно у осмину финала те нове Лиге шампиона, док би екипе од деветог до 16. мјеста из прве, односно од првог до осмог мјеста из друге групе, између себе играле у баражу.
Оно што је посебно занимљиво јесте што А22 и УЕФА планирају да све утакмице иду преко глобалне ТВ платформе, а тренутно је главни кандидат компанија Unify. По узору на Америку, све мечеве бисмо ускоро могли да гледамо преко једне платформе, а гласине о томе додатно подгријева чињеница да уговор између УЕФА и ТВ компанија истиче управо 2027, преноси Спортал.
Што се тиче квалификација, оне се, макар за сада, не би мијењале. То значи да би шампион Србије могао да стигне до мјеста међу најбољих 36, под условом да прође неколико рунди квалификација. С обзиром да је српски коефицијент драстично опао, не дјелује реално да ће се у наредним година било шта промијенити, па би освајач домаћег првенства, готово извјесно, кретао од другог кола квалификација.
