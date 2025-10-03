Logo

Извор:

Танјуг

03.10.2025

ФИФА представила званичну лопту за Свјетско првенство 2026. године

Међународна фудбалска федерација (ФИФА) представила је званичну лопту - Трионду за предстојеће Свјетско првенство, које ће бити одржано 2026. године у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.

Како се наводи, Трионда се на шпанском може превести као "три таласа", што уједињује САД, Канаду и Мексико.

Додаје се и да живописан дизајн лопте коју је направио Адидас карактеришу црвена, зелена и плава боја, чиме се одаје почаст домаћинима СП.

"Лопту краси иконографија која представља сваку земљу домаћина, са јаворовим листом за Канаду, орлом за Мексико и звездом за САД, док златни украси одају почаст трофеју Светског првенства у фудбалу", саопштено је на сајту ФИФА.

Председник ФИФА Ђани Инфантино изјавио је да је срећан и поносан што представља Трионду.

"Званична лопта за Светско првенство 2026 је стигла и права је лепотица. Адидас је креирао још једну култну лопту Светско првенство, чији дизајн отелотворује јединство и страст домаћина Канаде, Мексика и САД. Једва чекам да видим ову прелепу лопту како улази у мрежу. Одбројавање до највећег Светског првенства икада је почело", рекао је председник ФИФА Ђани Инфантино.

СП ће бити одржано од 11. јуна до 19. јула следеће године у 16 градова САД, Канаде и Мексика, са рекордних 48 репрезентација.

