ФИФА представила званичну лопту за Свјетско првенство 2026. године

Извор:
Танјуг
03.10.2025
11:16
Коментари:0
Међународна фудбалска федерација (ФИФА) представила је званичну лопту - Трионду за предстојеће Свјетско првенство, које ће бити одржано 2026. године у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.
Како се наводи, Трионда се на шпанском може превести као "три таласа", што уједињује САД, Канаду и Мексико.
Додаје се и да живописан дизајн лопте коју је направио Адидас карактеришу црвена, зелена и плава боја, чиме се одаје почаст домаћинима СП.
Занимљивости
Хороскопски знакови којима је тешко прихватити комплименте
"Лопту краси иконографија која представља сваку земљу домаћина, са јаворовим листом за Канаду, орлом за Мексико и звездом за САД, док златни украси одају почаст трофеју Светског првенства у фудбалу", саопштено је на сајту ФИФА.
Председник ФИФА Ђани Инфантино изјавио је да је срећан и поносан што представља Трионду.
"Званична лопта за Светско првенство 2026 је стигла и права је лепотица. Адидас је креирао још једну култну лопту Светско првенство, чији дизајн отелотворује јединство и страст домаћина Канаде, Мексика и САД. Једва чекам да видим ову прелепу лопту како улази у мрежу. Одбројавање до највећег Светског првенства икада је почело", рекао је председник ФИФА Ђани Инфантино.
Економија
Дјечије играчке хитно повучене са тржишта
СП ће бити одржано од 11. јуна до 19. јула следеће године у 16 градова САД, Канаде и Мексика, са рекордних 48 репрезентација.
Занимљивости
2 ч0
Хроника
3 ч0
Савјети
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
05
14
04
13
54
13
54
13
53
Тренутно на програму