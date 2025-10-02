Logo

Порто - Црвена звезда: Овако је Марко Арнаутовић најавио меч

Извор:

Телеграф

02.10.2025

14:06

Фото: Таnjug

Фудбалери Црвене звезде гостоваће од 21.00 екипи Порта, у оквиру другог кола лигашке фазе Лиге Европе.

Црвено-бијели су у првом колу ремизирали са Селтиком са 1:1, док је за многе, управо овај дуел са Портом, најтежи изазов у лигашкој фази за црвено-бијеле.

Једна од главних узданица Владана Милојевића, али и свих навијача на овом сусрету, биће Марко Арнаутовић, а управо искусни аустријски репрезентативац, јавио се уочи меча на друштвеним мрежама.

илу-кисели купус-22092025

Здравље

Доктори упозорили: Не једите кисели купус ако болујете од ових болести

Наиме, Арнаутовић је на свом "сторију" на Инстаграму подијелио најавни колаж, којим је најавио меч с Портом, а како је то изгледало, можете видјети испод, преноси "Телеграф".

Подсјећања ради, Порто је у првом колу одиграо прилично слаб меч против Салцбурга, али је на крају успио да слави маестралним голом у 93. минуту са дистанце. На том сусрету, ВАР је претходно поништио гол српском нападачу Петру Раткову.

