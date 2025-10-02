Порто - Црвена звезда: Овако је Марко Арнаутовић најавио меч

Извор:
Фудбалери Црвене звезде гостоваће од 21.00 екипи Порта, у оквиру другог кола лигашке фазе Лиге Европе.
Црвено-бијели су у првом колу ремизирали са Селтиком са 1:1, док је за многе, управо овај дуел са Портом, најтежи изазов у лигашкој фази за црвено-бијеле.
Једна од главних узданица Владана Милојевића, али и свих навијача на овом сусрету, биће Марко Арнаутовић, а управо искусни аустријски репрезентативац, јавио се уочи меча на друштвеним мрежама.
Наиме, Арнаутовић је на свом "сторију" на Инстаграму подијелио најавни колаж, којим је најавио меч с Портом, а како је то изгледало, можете видјети испод, преноси "Телеграф".
Подсјећања ради, Порто је у првом колу одиграо прилично слаб меч против Салцбурга, али је на крају успио да слави маестралним голом у 93. минуту са дистанце. На том сусрету, ВАР је претходно поништио гол српском нападачу Петру Раткову.
