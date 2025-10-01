Logo

Имамо гол сезоне! Невјероватне маказице Гатија!

01.10.2025

22:12

Коментари:

0
Имамо гол сезоне! Невјероватне маказице Гатија!
Фото: Tanjug/AP/Alberto Saiz

Федерико Гати је вратио Јувентус у меч против Виљареала гдје су губили 1:0.

Гати је постигао свој први гол у Лиги шампиона, и то на невјероватан начин.

Јувентус је извео аут у близини шеснаестерца Виљареала, лопта је отишла на главу Дејвиса који је прослиједио у петерцу, а онда је Гати маказицама матирао голмана Виљареала.

Овај спектакл је подсјетио Јувентус на гол Кристијана Роналда који је на скоро исти начин матирао Ђанлуиђи Буфона док је носио дрес Реал Мадрида.

Неколико минута касније Консенсао прави преокрет и доноси Јувентусу 2:1.

Подијели:

Тагови:

Juventus

Viljareal

Лига шампиона

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

Фудбал

Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

4 ч

0
Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

Фудбал

Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

6 ч

0
Мбапе у Лиги шампиона престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

Фудбал

Мбапе у Лиги шампиона престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

8 ч

0
Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

Фудбал

Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Пуцање у финишу: 90. минут кобан за три фаворита

22

47

Жена из МУП-а уплате за возачке дозволе годинама спремала у свој џеп

22

32

Земљотрес у БиХ, осјетило се и у Хрватској

22

18

Рецепт дана: Овако су "ловачку салату" спремале наше баке

22

17

Потрага за медвједом лоповом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner