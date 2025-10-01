Имамо гол сезоне! Невјероватне маказице Гатија!

01.10.2025
22:12
Федерико Гати је вратио Јувентус у меч против Виљареала гдје су губили 1:0.
Гати је постигао свој први гол у Лиги шампиона, и то на невјероватан начин.
Јувентус је извео аут у близини шеснаестерца Виљареала, лопта је отишла на главу Дејвиса који је прослиједио у петерцу, а онда је Гати маказицама матирао голмана Виљареала.
Овај спектакл је подсјетио Јувентус на гол Кристијана Роналда који је на скоро исти начин матирао Ђанлуиђи Буфона док је носио дрес Реал Мадрида.
🚨🚨| GOAL: FEDERICO GATTI HAS EQUALIZED FOR JUVENTUS!! — Goals Side (@goalsside) October 1, 2025
Villarreal 1-1 Juventus
pic.twitter.com/N6i8Ebk8NC
Неколико минута касније Консенсао прави преокрет и доноси Јувентусу 2:1.
