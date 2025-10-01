Logo

Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

Извор:

АТВ

01.10.2025

20:50

Коментари:

0
Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Фудбалери Њукасла славили су са 4:0 против Ројал Јуниона у оквиру лигашке фазе Лиге шампиона.

У 17. минуту Ник Волтемејд је затресао мрежу противника на асистенцију Тоналија. Пред сам крај меча, судија свира пенал за Њукасл који успјешно реализује Гордон у 43. минуту меча.

Поново Гордон кажњава Ројал Јунион у 64. минуту меча и поставља резултат на 3:0.

На крају, Барнс у 80. минуту постиже за кончаних 4:0 Њукасла.

Послије другог кола Њукасл је на осмој позицији са три бодова. Претходни меч су изгубили против Барселоне, док је Ројал јунион на 18. позицији са исто толико бодова јер су у прошлом мечу славили против ПСВ-а.

Подијели:

Тагови:

Njukasl

Лига шампиона

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

Фудбал

Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

3 ч

0
Мбапе у Лиги шампиона престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

Фудбал

Мбапе у Лиги шампиона престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

5 ч

0
Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

Фудбал

Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

23 ч

0
Реал разбио Кајрат са 5:0

Фудбал

Реал разбио Кајрат са 5:0

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Снажна експлозија у центру Београда

21

57

До 2034. ће ова 3 знака живјети живот из снова: Слиједи им 9 година финансијског процвата

21

55

Ево како вјештачка интелигенција манипулише људима

21

47

"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим

21

42

"Живот у Њемачкој више није рај, већ борба за голи опстанак" Ни код њих није "мед и млијеко" како многи мисле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner