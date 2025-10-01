Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

Извор:
Фудбалери Њукасла славили су са 4:0 против Ројал Јуниона у оквиру лигашке фазе Лиге шампиона.
У 17. минуту Ник Волтемејд је затресао мрежу противника на асистенцију Тоналија. Пред сам крај меча, судија свира пенал за Њукасл који успјешно реализује Гордон у 43. минуту меча.
Поново Гордон кажњава Ројал Јунион у 64. минуту меча и поставља резултат на 3:0.
На крају, Барнс у 80. минуту постиже за кончаних 4:0 Њукасла.
Послије другог кола Њукасл је на осмој позицији са три бодова. Претходни меч су изгубили против Барселоне, док је Ројал јунион на 18. позицији са исто толико бодова јер су у прошлом мечу славили против ПСВ-а.
