Реал разбио Кајрат са 5:0

30.09.2025

20:53

Реал разбио Кајрат са 5:0
Фото: Tanjug/AP/Alikhan Sariyev

Фудбалери Реал Мадрида разбили су Кајрат у оквиру лигашке фазе Лиге шампиона са 5:0.

Звијезда екипе био је Килијан Ембапе који је хет-триком завршио меч. Погађали су и Камавинга и Дијаз у самом финишу.

Прво полувријеме завршено је са једним голом у мрежи Кајрата. Био је то Ембапе са бијеле тачке.

Већ у другом полувремену почиње суноврат тима из Казахстана. Ембапе поново погађа у 52. минуту, и за крај вечери у 74. минуту. То је 3:0 за Реал. Међутим, о крају још нису хтјели да причају.

Чуамени напушта игру у 80. минуту, а на терен улази Камавинга који три минута касније повећава резултат на 4:0.

За коначних 5:0 побринуо се Дијаз у 93. минуту меча.

