ФИФА казнила Хрвате због повика "Убиј Србина" на утакмици са Црном Гором

30.09.2025

15:34

ФИФА казнила Хрвате због повика "Убиј Србина" на утакмици са Црном Гором

Дисциплинска комисија ФИФА казнила је Хрватски фудбалски савез са 30.000 швајцарских франака и затварањем дијела трибина, због дискриминаторског понашања навијача на утакмици са Црном Гором, која је одиграна 8. септембра.

Хрватски фудбалски савез је додатно кажњен са 11.500 швајцарских франака због употребе пиротехнике од дијела публике.

Утакмица је одиграна у оквиру квалификација за Свјетско првенство наредне године на загребачком Максимиру.

Дио хрватских навијача је на поменутој утакмици у више наврата узвикивао "Убиј Србина".

Наредну утакмицу под окриљем ФИФА-е, против Гибралтара у Вараждину, Хрватска ће морати да одигра са затварањем најмање 15 одсто капацитета трибина, са нагласком да то морају бити трибине иза голова, пренијели су хрватски медији.

У алтернативном сценарију, тих 15 одсто мјеста за сједење се може попунити дјецом до 14 година из фудбалских школа Вараждинске жупаније, уз претходно одобрење ФИФА-е, што је Фудбалски савез Хрватске најавио да ће урадити.

