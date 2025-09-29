Logo

Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

29.09.2025

20:57

Коментари:

0
Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони
Фото: АТВ

Марија Алексић, фудбалерка Бешикташ, вратила се на терен након тешке повреде кољена, а већ с почетком нове сезоне заблистала је у црно бијелом дресу.

Бешикташ је до ногу потукао АЛГ спор, у у побједу резултатом од чак 15:0, Марија је уградила хет-трик.

Дан након великог тријумфа за АТВ сумира утиске.

Марија је за минулих мјесеци прошла кроз период у свом животу и још једном је показала да је борац без премца.

Марија је у Бешикташ стигла прије двије године, а овог љета је продужила уговор на још једну сезону. Каже, да је клупски циљ да екипа напредује сваком новом утакмице, а истиче и оно најбитније што је речено од стране првог човјека руководства.

Фудбалерке Бешикташа прошлу сезону завршиле су на трећој позицију турског првенства, а са Маријом Алексић у пуној такмичарској форми тај резултат с крајем маја наредне године могао би да буде и надмашен.

Подијели:

Таг:

Bešiktaš

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Голман (19) преминуо послије снажног ударца лоптом у главу

Фудбал

Голман (19) преминуо послије снажног ударца лоптом у главу

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија: Голман (19) умро послије несреће на терену

3 ч

0
Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

Фудбал

Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

6 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминула легенда Реал Мадрида

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

04

Дејан Станковић ускоро бивши?

21

01

Централне вијести 29.09.2025.

20

57

Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

20

44

Пацови преплављују градове широм свијета: Озбиљна здравствена пријетња?

20

21

Огромна аномалија у Земљином гравитацијском пољу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner