Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

Марија Алексић, фудбалерка Бешикташ, вратила се на терен након тешке повреде кољена, а већ с почетком нове сезоне заблистала је у црно бијелом дресу.
Бешикташ је до ногу потукао АЛГ спор, у у побједу резултатом од чак 15:0, Марија је уградила хет-трик.
Дан након великог тријумфа за АТВ сумира утиске.
Марија је за минулих мјесеци прошла кроз период у свом животу и још једном је показала да је борац без премца.
Марија је у Бешикташ стигла прије двије године, а овог љета је продужила уговор на још једну сезону. Каже, да је клупски циљ да екипа напредује сваком новом утакмице, а истиче и оно најбитније што је речено од стране првог човјека руководства.
Фудбалерке Бешикташа прошлу сезону завршиле су на трећој позицију турског првенства, а са Маријом Алексић у пуној такмичарској форми тај резултат с крајем маја наредне године могао би да буде и надмашен.
