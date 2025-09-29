Трагедија: Голман (19) умро послије несреће на терену

29.09.2025
17:21
Велика трагедија потресла је шпански фудбал – деветнаестогодишњи голман Раул Рамирез, члан тима Колиндрес из Кантабрије, преминуо је јутрос након тешких повреда задобијених током утакмице против Ревиље у петом рангу тамошњег фудбала.
Млади чувар мреже доживио је снажан ударац у главу, усљед којег је два пута доживио срчани застој – први пут на самом терену, а други пут у колима хитне помоћи на путу ка болници.
Рамирез је био хоспитализован на интензивној њези болнице Валдециља у Сантандеру, али упркос борби љекара, није успио да се опорави.
🎗 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: La RFCF comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral— Real Federación Cántabra de Fútbol (@RFCF_es) September 29, 2025
➡️ La #RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana
ℹ️ https://t.co/y6wCfS69rd pic.twitter.com/FqZyZ6vSWt
Иначе, тренер Колиндреса, Рафа де ла Пена, који има образовање из области физичког васпитања, одмах је пружио вјештачко дисање несрећном младићу, док је један навијач – студент медицине – такође притекао у помоћ до доласка екипе хитне помоћи.
Иначе, у граду је проглашена тродневна жалост и сви мечеви ће почети минутом ћутања.
(Телеграф)
