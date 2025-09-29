Преминула легенда Реал Мадрида

Извор:
Легендарни шпански голман Хосе Аракистајн преминуо је у 88. години живота, потврдио је Реал Мадрид у званичном саопштењу. Аракистајн је оставио дубок траг у историји "краљевског клуба", а његове заслуге за шпански фудбал биће заувијек упамћене.
Током своје успјешне каријере, Аракистајн је за Реал Мадрид одиграо 97 утакмица, освојио шест титула првака Шпаније, а најблиставији тренутак доживио је 1966. године, када је са клубом подигао трофеј Купа европских шампиона - такмичења које је касније прерасло у данашњу Лигу шампиона.
Једно од његових највриједнијих индивидуалних признања је "Трофеј Замора" који је освојио у сезони 1961/62, као голман са најмањим просјеком примљених голова по утакмици у шпанском првенству.
Поред Реала, бранио је и боје клубова Реал Сосиједад, Елче и Кастељон, а каријеру је крунисао наступима за репрезентацију Шпаније, са којом је учествовао на Свјетском првенству 1962. године у Чилеу.
У саопштењу поводом његове смрти, Реал Мадрид је истакао да је Аракистајн заувијек дио историје клуба:
"Био је један од највећих голмана који су икада бранили боје Реал Мадрида. Његово име заузима почасно мјесто у нашој историји" стоји уз фотографију.
Comunicado Oficial: fallecimiento de Araquistáin.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025
Вијест о смрти Хосеа Аракистајна потресла је љубитеље фудбала широм свијета. Његов допринос шпанском и европском фудбалу остаје неизбрисив, а генерације голмана и данас уче из његових бравура на терену, пишу Независне.
