Дан сјећања на народног хероја мајора Mилана Tепића

На данашњи дан 1991. године погинуо је мајор Милан Тепић, када је током борби са хрватским паравојним јединицама дигао у ваздух касарну ЈНА у Бјеловару, не желећи да непријатељу преда складиште са оружјем.
Тепић је због овог чина постухмно одликован Орденом народног хероја Југославије и проглашен је за народног хероја.
Док је трајала борба за касарну на Војновићу, мајор Тепић, командант складишта борбених средстава "Барутана" у селу Беденик, недалеко од Бјеловара, ради спречавања предаје оружја и муниције припадницима хрватске паравојне формације ЗНГ /зенге/, разнио је магацин са 170 тона експлозивних средстава.
Том приликом, погинули су он и деветнаестогодишњи војник Стојадин Мирковић, који, упркос Тепићевој наредби, није хтио да се преда.
- Једном људи дају ријеч - она остаје или се погази. Ја сам дао ријеч да ћу да браним ову земљу ако јој буде тешко - написао је у посљедњем писму мајор Милан Тепић.
Војник Стојадин Мирковић је 1999. године одликован постхумно Орденом за заслуге у области одбране и безбједности првог степена.
Тепићево име данас носе улице у градовима широм Србије и Републике Српске, а у његову част Војска Републике Српске установила је посебан Орден за заслуге у рату "Милан Тепић".
Одлуком Скупштине општине Козарска Дубица 29. септембар проглашен је Даном сјећања на народног хероја Милана Тепића. У Комленцу код Козарске Дубице, Тепићевом родном мјесту, сваке године се обиљежава дан његове херојске погибије.
Програм обиљежавања данас ће почети у 10.00 часова на мјесном гробљу, гдје ће бити служен парастос и положено цвијеће.
Потом ће у 11.00 часова у Парку народних хероја у Козарској Дубици код спомен бисте мајора Тепића биће положено цвијеће, а планирани су и обраћање званичника и комеморативни програм.
Народном хероју Милану Тепићу постхумно је 2007. године додијељен Златни грб општине Козарска Дубица, који је уручен његовом сину Александру.
Даном сјећања на страдање мајора Милана Тепића, у Козарској Дубици биће завршен програм обиљежавања "Септембарских дана одбране" од хрватске агресије 1995. године.
