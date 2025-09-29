Узгој магараца све популарнији, подстицаји по грлу 500 КМ

Извор:
Пољопривредник Хасан Граховић из Велике Кладуше одлучио је да се, поред дугогодишњег бављења сточарством, посвети и узгоју магараца.
Каже како је прије неколико година набавио пар како би му олакшали посао са овцама и њиховом испашом, а данас посједује стадо од десетак магараца.
"Пошто овце треба водити на испашу, одлучио сам набавити магарце како би могао транспортовати шатор и другу опрему. Касније се репродукцијом повећавао број животиња и ја сам дошао на идеју да проширим своју дјелатност те узгајам и магарце, поред оваца и крава", каже Граховић.
Додаје како се каје зашто раније није почео с тим, с обзиром на све предности узгоја магараца, али и потицаје који се исплаћују фармерима.
"Потицаји по једном грлу, јер се ради о нашем домаћем магарцу, износе 500 марака и то није мало пара, јер када имате више комада, лијепа је то сума новца. Око магараца немате пуно обавеза, они су ту у ограђеном простору и напасају се, једино у зимском периоду, када су у штали, има мало више посла око њих", објашњава овај фармер.
Главни производ је, како истиче, магареће млијеко, које је надалеко познато по својим љековитим својствима.
Каже како је изузетно задовољан интересом грађана који му долазе на кућни праг и купују магареће млијеко, а све произведене количине успије на тај начин продати.
"У узгоју стоке не постоје празници, слободни дани, викенди и годишњи одмори. Само истински заљубљеници могу да се баве овим послом. Устајем у четири сата ујутру, изнесем храну биковима и кравама, очистим шталу, затим одем на јутарњу кафу и када се вратим, водим овце и магарце на испашу. Када се вратим опет прострем храну животињама и тако сваки дан", објашњава Граховић.
Према његовим ријечима, када је ријеч о исхрани, магарци нису захтјевни, а највише воле бити на отвореном и хранити се путем испаше.
Ријеч је о животињама које бирају искључиво здраву храну из природе, а Граховић сматра како је можда у томе и тајна љековитости њиховог млијека. Додаје како се његово стадо с временом непрестано повећава, те планира наставити такав тренд и у будућности.
