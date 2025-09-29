Ужас у авиону: Слијепи путник пронађен мртав

29.09.2025
07:24
Коментари:0
Слијепи путник пронађен је у недјељу ујутро мртав у одјељку за стајни трап авиона компаније "Америкен ерлајнс" у Шарлоту у држави Сјеверна Каролина, саопштила је полиција.
Авион је слетио на међународни аеродром Шарлот Даглас из Европе, преноси CBS Њуз.
Екипе за одржавање пронашле су тијело, а полицајци који су реаговали прогласили су особу мртвом, према саопштењу полицијске управе Шарлот-Мекленбург.
Свијет
Најмање четири особе погинуле, осморо рањено у пуцњави
Портпарол „Америкен ерлајнса“ рекао је да та авио-компанија сарађује с органима реда на истрази.
Ово је најмање други пут ове године да су слијепи путници пронађени у стајним траповима на америчким аеродромима.
У јануару су два мртва слијепа путника пронађена у одјељку за стајни трап авиона компаније „ЏетБлу“ на међународном аеродрому Џон Ф. Кенеди у Њујорку.
Најновије
Најчитаније
07
51
07
47
07
43
07
39
07
33
Тренутно на програму