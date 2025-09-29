Logo

Ужас у авиону: Слијепи путник пронађен мртав

29.09.2025

07:24

Ужас у авиону: Слијепи путник пронађен мртав
Фото: Pexels

Слијепи путник пронађен је у недјељу ујутро мртав у одјељку за стајни трап авиона компаније "Америкен ерлајнс" у Шарлоту у држави Сјеверна Каролина, саопштила је полиција.

Авион је слетио на међународни аеродром Шарлот Даглас из Европе, преноси CBS Њуз.

Екипе за одржавање пронашле су тијело, а полицајци који су реаговали прогласили су особу мртвом, према саопштењу полицијске управе Шарлот-Мекленбург.

Свијет

Најмање четири особе погинуле, осморо рањено у пуцњави

Портпарол „Америкен ерлајнса“ рекао је да та авио-компанија сарађује с органима реда на истрази.

Ово је најмање други пут ове године да су слијепи путници пронађени у стајним траповима на америчким аеродромима.

У јануару су два мртва слијепа путника пронађена у одјељку за стајни трап авиона компаније „ЏетБлу“ на међународном аеродрому Џон Ф. Кенеди у Њујорку.

