Прелиминарни резултати: Проевропска партија близу побједе

Извор:

Кликс

28.09.2025

22:37

Коментари:

0
Избори у Молдавији
Фото: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Владајућа странка у Молдавији ПАС задржала је статус највеће партије у овој земљи након одржаних парламентарних избора, показују прелиминарни резултати које је објавила Централна изборна комисија ове земље.

Након нешто више од 50 посто пребројаних гласова, ПАС је на путу да освоји нешто више од 42 посто гласова, што је пад у односу на изборе 2021. године, када су освојили 52 посто, али и даље довољно за статус најпопуларније партије у земљи.

С друге стране, странка БЕП, која је очекивала значајан пораст у односу на претходне изборе, гдје су освојили 27 посто гласова као сада угашена партија БЕЦС, је на путу да освоји нешто мање од 30 посто гласова.

Оно што је занимљиво јесте да ће, судећи према прелиминарним резултатима, чак пет странака ући у парламент, односно двије више него прије четири године.

Значајан број гласова освојила је Алтернатива, која засад има нешто више од седам посто освојених гласова. Иако номинално про-европска странка, постоји скептицизам унутар Молдавије о њиховом ставу према Европској унији.

У парламент ће ући, судећи према досадашњим резултатима, и странка ППДА са скоро седам посто гласова. Ријеч је о отворено про-ЕУ странци.

На крају, очекује се да ће у парламент ући и странка ПН, која је по прелиминарним резултатима освојила нешто више од шест посто гласова. Ријеч је о отворено про-руској странци, као и БЕП.

Ипак, вриједи истаћи да су ови резултати прелиминарни те да нису пребројани гласови из дијаспоре, за које се очекује да буду у корист владајућег ПАС-а.

Укупно је гласало 52 посто грађана Молдавије, а формални резултати очекују се током ноћи или ујутро.

Moldavija

izbori

Коментари (0)
