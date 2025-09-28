Молдавци на биралиштима – анкете показале пад проевропских снага

Извор:
АТВ
28.09.2025
19:39
Коментари:0
Молдавија је на раскршћу – парламентарни избори ће показати хоће ли земља наставити пут ка ЕУ или обновити односе са Русијом, порука је аналитичара.
Ове изборе многи оцјењују као једне од најважнијих у новијој политичкој историји земље. Избори се одржавају у невиђеним притисцима на опозицију. Борићемо се против покушаја изборне преваре, категоричан је лидер молдавског опозиционог блока Побједа, Илан Шор.
„Покушаће да фалсификују резултате, али ми ћемо се борити. Имамо методе и све могуће инструменте који су нам потребни да осигурамо да избори буду поштени“, рекао је Илан Шор, лидер молдавског опозиционог блока Побједа.
Анкете указују да је изборна трка тијесна. Предсједница Молдавије оптужује Русију за, како каже, масовно мијешање у изборе у Републици Молдавији.
„И ја сам, као и наше институције, говорила о разним методама – почев од покушаја куповине гласова, за шта су потрошене стотине милиона евра, па до обуке младих из Молдавије да организују насиље и акције дестабилизације. Сви смо видјели како су Молдавци врбовани и обучавани да производе и шире лажне садржаје – све то како би Русија преузела власт у Кишињеву и искористила Републику Молдавију у своје сврхе. Молдавци морају сами да одлучују за Молдавију – а данас је дан када морамо да заштитимо своју земљу“, рекла је Маја Санду, предсједник Молдавије.
Република Српска
Ко је Бранко Блануша, кандидат СДС-а: Бивши члан СНС-а
Москва је негирала мијешање. Тврде да влада коју контролише "Партија акције и солидарности" шири антируску хистерију како би освојила гласове. Док је у Северној Америци и Западној Европи отворено око 300 бирачких места и дозвољено гласање путем поште, за хиљаде људи који живе у дијаспори у Русији отворена су само два.
„Изборна кампања је била најнедемократичнија у 34 године независности републике. Карактеристична црта предизборне кампање у Молдавији је ескалација антируске реторике, али русофобични напади молдавских званичника не наилазе на разумијевање нити подршку међу Молдавцима. Молдавски владајући кругови и њихови европски спонзори су уочи парламентарних избора употријебили све могуће тоталитарне механизме како би одржали власт у Кишињеву“, рекла је Марија Захарова, портпарол руског министарства спољних послова.
Република Српска
Огласио се Вукановић о кандидату СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?
Централна изборна комисија Молдавије је одлучила да опозиционој партији „Срце Молдавије“ без икаквих доказа, мање од два дана пред изборе, ускрати право учешћа као дијелу „Патриотског блока“. Партија „Срце Молдавије“ је оцијенила одлуку комисије као незакониту и политички мотивисану. Раније је амбасадор Русије у Кишињеву предизборну кампању описао као "најпрљавију коју је икада доживио".
Фудбал
Побједа Борца за повратак на чело табеле
"Искрено, никада нисам видио прљавију предизборну кампању, а живио сам и радио у бројним земљама, укључујући оне које се одавно сматрају примјером демократије, као што су Француска и Енглеска. Наравно, било је и тамо напада, веома прљавих, али када говоримо у смислу лажи, клевете, изокретања чињеница - молдавска кампања ме је заиста изненадила", рекао је Олег Озеров, амбасадор Русије у Кишињеву.
Суоснивач Телеграма Павел Дуров изјавио је да су га прије неких годину дана у Паризу преко посредника контактирале француске обавјештајне службе, тражећи да „помогне молдавској влади“ у цензурисању одређених Телеграм канала уочи предсједничких избора у Молдавији. Односи Русије и Молдавије почели су да се погоршавају након што је на власт крајем 2020. године дошла предсједница Маја Санду, која се залаже за проевропску политику. Москва је раније позвала Кишињев да узме у обзир интересе својих грађана и да не омета развој људских контаката и међурегионалних веза са Русијом.
Најновије
Најчитаније
20
39
20
38
20
38
20
18
20
10
Тренутно на програму