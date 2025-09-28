Logo

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

28.09.2025

Тешка несрећа у Сарајеву
У сарајевском насељу Ступ, у улици Курта Шорка, у недјељу послијеподне дошло је до саобраћајне несреће у којој је возач аутомобила марке BMW изгубио контролу над возилом и ударио у стуб електричне расвјете.

Према незваничним информацијама, у несрећи су двије особе задобиле лакше повреде, док је на возилу и инфраструктури причињена значајна материјална штета, а како се може видјети на снимку, ауто је готово преполовљен.

На мјесту несреће видљив је оштећени стуб и поломљени дијелови возила. Грађани који су се затекли у близини помогли су унесрећенима до доласка хитне помоћи.

Александар Вучић на окупљањима грађана

Србија

Александар Вучић: Имамо среће да нико није погинуо

За портал "Црна хроника" у Оперативном центру МУП-а Кантона Сарајево, су казали да до тренутка објаве ове вијести нису званично обавијештени о овој несрећи.

Више информација очекује се након што надлежне службе изврше увиђај и потврде детаље догађаја.

