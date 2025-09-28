Огласила се ЦБ БиХ: Повлачење старих новчаница има корисну ''нуспојаву''

Повлачење из оптицаја новчаница конвертибилне марке апоена 10, 20, 50 и 100 КМ, пуштених у оптицај између 1998. и 2009. године, олакшало је провјеру аутентичности и откривање кривотворина, потврђено је из Централне банке БиХ.

У првој половини 2025. од новчаница које су достављене на вјештачење у Централну банку БиХ регистровано је укупно 411 комада кривотворених новчаница конвертибилне марке, што је више у односу на исти период прошле године када је регистровано 185 комада таквих новчаница.

Тенис Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља

Од споменутих 411 кривотворина КМ, њих 207 (50,4 одсто) су кривотворине издања новчаница које од 1. јануара 2025. нису више у оптицају. Поређења ради, у току цијеле 2024, када су још биле у оптицају, регистровано их је 106 (31,5 одсто).

У погледу апоенске структуре највише кривотворених новчаница је било у апоенима од 100 КМ (268 комада) и 50 КМ (68 комада).

Иако се до 31. децембра 2024. у оптицају налазио изузетно мали број новчаница старијих издања, кривотворине старих издања су увијек биле значајно заступљене (до 2023. увијек више од 50 одсто). Новчанице апоена 10, 20, 50 и 100 КМ које су остале у оптицају имају унапријеђена заштитна обиљежја чиме се значајно отежава њихово кривотворење, а истовремено је лакше провјерити њихову аутентичност, преноси Фена.