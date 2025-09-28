Logo

Огласила се ЦБ БиХ: Повлачење старих новчаница има корисну ''нуспојаву''

Извор:

Агенције

28.09.2025

18:06

Огласила се ЦБ БиХ: Повлачење старих новчаница има корисну ''нуспојаву''
Фото: АТВ

Повлачење из оптицаја новчаница конвертибилне марке апоена 10, 20, 50 и 100 КМ, пуштених у оптицај између 1998. и 2009. године, олакшало је провјеру аутентичности и откривање кривотворина, потврђено је из Централне банке БиХ.

У првој половини 2025. од новчаница које су достављене на вјештачење у Централну банку БиХ регистровано је укупно 411 комада кривотворених новчаница конвертибилне марке, што је више у односу на исти период прошле године када је регистровано 185 комада таквих новчаница.

Од споменутих 411 кривотворина КМ, њих 207 (50,4 одсто) су кривотворине издања новчаница које од 1. јануара 2025. нису више у оптицају. Поређења ради, у току цијеле 2024, када су још биле у оптицају, регистровано их је 106 (31,5 одсто).

У погледу апоенске структуре највише кривотворених новчаница је било у апоенима од 100 КМ (268 комада) и 50 КМ (68 комада).

Иако се до 31. децембра 2024. у оптицају налазио изузетно мали број новчаница старијих издања, кривотворине старих издања су увијек биле значајно заступљене (до 2023. увијек више од 50 одсто). Новчанице апоена 10, 20, 50 и 100 КМ које су остале у оптицају имају унапријеђена заштитна обиљежја чиме се значајно отежава њихово кривотворење, а истовремено је лакше провјерити њихову аутентичност, преноси Фена.

