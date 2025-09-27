Позната фирма из БиХ престаје с радом: 50 радника остаје без посла

Logo

Витез, општина у БиХ
Фото: Витешки.ба

Након вишегодишњих финансијских проблема, фирма Рокафорте д.о.о. из Витеза објавила је да крајем овог мјесеца престаје с радом, чиме ће око 50 радника остати без запослења.

Фирма, која је годинама дјеловала у склопу Пословног центра 96, наслиједила је пословање некадашњег произвођача намјештаја Фрамини. Рокафорте се бавила производњом гарнитура за купаонице и сродних производа, а већински власник фирме била је холандска компанија Прокјо Б.В., док је Лордан Иличић био мањински сувласник.

Године губитака

Према доступним финансијским подацима, фирма је посљедње три године пословала с озбиљним минусом. Само у 2022. години, Рокафорте је забиљежио губитак од 647.500 КМ, док је 2023. завршена с више од милион марака минуса.

aplikacije telefon pixabay ilustracija

Наука и технологија

Имате неку од ове три апликације: Бришите их, могу вас угрозити

Негативан тренд настављен је и у 2024, с губитком од 1,05 милиона КМ.

У складу с тим, компанија је изгубила и позитиван капитал, што је додатно отежало свакодневно пословање. Према изворима портала "Витешки.ба", наводно блиским фирми, узрок проблема лежи у смањењу наруџби, расту цијена сировина, али и у одласку квалификоване радне снаге.

Радници без одговора

За 50-ак радника, који су о затварању обавијештени тек недавно, вијест је стигла као шок.

Многи од њих сада траже нова рјешења, док се истовремено поставља питање хоће ли им бити исплаћене све обавезе.

невријеме хр

Друштво

Огласили се бх. метеоролози и најавили: Стиже нам из Русије

Управни одбор фирме није дао званични коментар, а није познато ни хоће ли доћи до икаквог покушаја реструктурисања или продаје имовине компаније.

Утицај на локалну заједницу

Губитак 50 радних мјеста за град величине Витеза представља озбиљан социоекономски ударац. Компаније попут Рокафорте чиниле су важан дио локалне индустријске зоне, а њихово гашење могло би се негативно одразити и на повезане дјелатности — од транспорта до локалних добављача.

Локална управа још се није огласила по овом питању, али очекује се да ће завод за запошљавање и друге релевантне институције покушати ублажити посљедице.

