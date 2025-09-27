Logo

Домаћице задовољно трљају руке: Појефтинио купус у Српској

Извор:

СРНА

27.09.2025

09:48

Коментари:

0
Kupus
Фото: Unsplash

Јесењи купус у Републици Српској изузетног је квалитета и има га више него што тренутно тржиште може да прими, изјавио је предсједник Удружења повртара Републике Српске Дарко Илић.

"Плашим се да је наше тржиште мало за количине које се нуде. Прерада је заказала, као и сваке године", рекао је Илић.

Ипак, он очекује да ће за око двије седмице ситуација бити боља имајући у виду да слиједи сезона кисељења купуса.

Илић је навео да пољопривредници купус продају по цијени од 0,20 до 0,25 КМ по килограму, што сматра економски неисплативом цијеном.

Policija Srbija

Хроника

Ужас у Борчи: Жена пронашла тијело супруга у напуштеној згради

"Цијена је три пута мања у односу на прошлогодишњу", додао је Илић.

Он је рекао да се у продавницама цијена купуса креће између 0,60 и 0,80 КМ по килограму, те је напоменуо да произвођачи не могу утицати на ту цијену.

Словенија-270925

Регион

У Словенији отворена расправа о изласку из ЕУ и НАТО

Према његовим ријечима, принос купуса варира од сортимента, али просјек је између 50 и 70 тона по хектару.

"У Лијевче пољу и западној Крајини углавном је зелени купус, у Семберији бијели. И један и други су погодни и за кисељење и за рибање", закључио је Илић.

Подијели:

Тагови:

kupus

Цијене

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас у Борчи: Жена пронашла тијело супруга у напуштеној згради

Хроника

Ужас у Борчи: Жена пронашла тијело супруга у напуштеној згради

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски губи разум

3 ч

1
Полиција аутомобил

Хроника

Страшна несрећа на бх. путевима: Сударила се три аута, има повријеђених

3 ч

0
Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

Хроника

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

3 ч

0

Више из рубрике

Туризам у Српској цвјета, сеоска домаћинства доживљавају експанзију

Економија

Туризам у Српској цвјета, сеоска домаћинства доживљавају експанзију

4 ч

0
Пада цијена кромпира

Економија

Пада цијена кромпира

6 ч

0
Пивопије се хватају за џеп: Расту цијене пива

Економија

Пивопије се хватају за џеп: Расту цијене пива

14 ч

0
Ливница у Лакташима

Економија

Ливница у Лакташима доказ за велике пројекте институција и приватног сектора

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

12

27

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

12

26

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

12

18

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

12

16

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner