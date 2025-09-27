Домаћице задовољно трљају руке: Појефтинио купус у Српској

Извор:
СРНА
27.09.2025
09:48
Јесењи купус у Републици Српској изузетног је квалитета и има га више него што тренутно тржиште може да прими, изјавио је предсједник Удружења повртара Републике Српске Дарко Илић.
"Плашим се да је наше тржиште мало за количине које се нуде. Прерада је заказала, као и сваке године", рекао је Илић.
Ипак, он очекује да ће за око двије седмице ситуација бити боља имајући у виду да слиједи сезона кисељења купуса.
Илић је навео да пољопривредници купус продају по цијени од 0,20 до 0,25 КМ по килограму, што сматра економски неисплативом цијеном.
"Цијена је три пута мања у односу на прошлогодишњу", додао је Илић.
Он је рекао да се у продавницама цијена купуса креће између 0,60 и 0,80 КМ по килограму, те је напоменуо да произвођачи не могу утицати на ту цијену.
Према његовим ријечима, принос купуса варира од сортимента, али просјек је између 50 и 70 тона по хектару.
"У Лијевче пољу и западној Крајини углавном је зелени купус, у Семберији бијели. И један и други су погодни и за кисељење и за рибање", закључио је Илић.
