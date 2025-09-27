Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

Извор:
Телеграф
27.09.2025
09:19
На магистралном путу на изласку из Ужица, у близини "Нискоградње", јутрос се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала два путничка возила.
У удесу су учествовали "фиат", "ауди" и "опел", а још није познато како је до њега дошло.
Једна мушка особа преминула је на лицу мјеста, док је један мушкарац са повредама превезен у болницу у Ужицу.
"Дошло је до дирекотног судара два аутомобила од којих је један завршио ван коловоза, слика са лица места је језива. Према првим и, у удесу има погинулих", кажу.
Екипе хитне помоћи и полиције одмах су упућене на лице мјеста.
Саобраћај је у овом дијелу пута потпуно обустављен, а увиђај је у току.
