Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

27.09.2025

09:19

Фото: Танјуг

На магистралном путу на изласку из Ужица, у близини "Нискоградње", јутрос се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала два путничка возила.

У удесу су учествовали "фиат", "ауди" и "опел", а још није познато како је до њега дошло.

Једна мушка особа преминула је на лицу мјеста, док је један мушкарац са повредама превезен у болницу у Ужицу.

"Дошло је до дирекотног судара два аутомобила од којих је један завршио ван коловоза, слика са лица места је језива. Према првим и, у удесу има погинулих", кажу.

Екипе хитне помоћи и полиције одмах су упућене на лице мјеста.

Саобраћај је у овом дијелу пута потпуно обустављен, а увиђај је у току.

(Телеграф)

