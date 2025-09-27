Logo

Америка одгодила санкције НИС-у

Извор:

РТС

27.09.2025

09:13

Нафтна индустрија Србије (НИС)
Фото: Танјуг/АП

САД су одгодиле почетак примјене санкција против Нафтне индустрије Србије до 8. или 9. октобра, послије разговора америчке стране са предсједником Србије Александром Вучићем.

Санкције НИС-у требало је да ступе на снагу у сриједу, 1. октобра, међутим, послије преговора које је водио Вучић америчка страна је одлучила да помјери тај рок за још осам дана.

Вучић је претходно рекао да су поново одржани разговори са америчким партнерима са још једном молбом да се санкције НИС-у одложе, пише РТС.

Илу-пожар-270925

Свијет

Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

Из НИС-а, као ни из српског Министарства енергетике, још нема званичне потврде.

Ово је седми пут да САД одгађају примјену санкција.

НИС је претходно саопштио да је компанија обезбиједила довољно залиха сирове нафте, али и свих врста нафтних деривата за снабдијевање тржишта у овом тренутку.

