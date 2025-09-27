Америка одгодила санкције НИС-у

Извор:
РТС
27.09.2025
09:13
САД су одгодиле почетак примјене санкција против Нафтне индустрије Србије до 8. или 9. октобра, послије разговора америчке стране са предсједником Србије Александром Вучићем.
Санкције НИС-у требало је да ступе на снагу у сриједу, 1. октобра, међутим, послије преговора које је водио Вучић америчка страна је одлучила да помјери тај рок за још осам дана.
Вучић је претходно рекао да су поново одржани разговори са америчким партнерима са још једном молбом да се санкције НИС-у одложе, пише РТС.
Из НИС-а, као ни из српског Министарства енергетике, још нема званичне потврде.
Ово је седми пут да САД одгађају примјену санкција.
НИС је претходно саопштио да је компанија обезбиједила довољно залиха сирове нафте, али и свих врста нафтних деривата за снабдијевање тржишта у овом тренутку.
