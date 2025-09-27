Logo

Бејби бум: Српска богатија за 46 беба

Извор:

АТВ

27.09.2025

08:46

Коментари:

0
Бејби бум: Српска богатија за 46 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 рођено је 46 беба, од којих 27 дјевојчица и 19 дјечака, речено је у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 16 беба, у Бијељини осам, Добоју седам, Градишци пет, Приједору три, Источном Сарајеву, Зворнику и Требињу по двије, а у Фоча једна беба.

Златко Кнежевић-270925

Република Српска

Кнежевић: "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај промјене Устава БиХ и политичког система

Седам дјевојчица и девет дјечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини шест дјевојчица и два дјечака, Добоју пет дјевојчица и два дјечака, Градишци четири дјевојчице и један дјечак, у Приједору двије дјевојчице и један дјечак.

Дани Српске у Србији

Република Српска

Настављају се "Дани Српске у Србији", програми у више градова

У Источном Сарајеву и Зворнику рођени су по једна дјевојчица и дјечак, у Требињу два дјечака, а у Фочи једна дјевојчица.

Без порода у породилишту у Невесињу није било порођаја у протекла 24 часа.

Подијели:

Тагови:

bebe

породилиште

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кнежевић: "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај промјене Устава БиХ и политичког система

Република Српска

Кнежевић: "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај промјене Устава БиХ и политичког система

56 мин

0
Отац Предраг објаснио: Никад не би требало да говоримо "Прими моје саучешће" ожалошћенима

Занимљивости

Отац Предраг објаснио: Никад не би требало да говоримо "Прими моје саучешће" ожалошћенима

1 ч

0
Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

Занимљивости

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

1 ч

0
Орбан о изјавама Зеленског: Провокација!

Свијет

Орбан о изјавама Зеленског: Провокација!

1 ч

0

Више из рубрике

Данас славимо јесењи Крстовдан: Обавезно испоштујте ове обичаје

Друштво

Данас славимо јесењи Крстовдан: Обавезно испоштујте ове обичаје

1 ч

0
Немају сви право: Стиже једнократна помоћ за хиљаде пензионера у БиХ

Друштво

Немају сви право: Стиже једнократна помоћ за хиљаде пензионера у БиХ

2 ч

0
Лутрија лото листић

Друштво

Жена добила на лутрији: Комбинацију јој диктирао ChatGPT

11 ч

0
Конгрес кардиолога у Телсићу

Друштво

Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

12 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

32

Сијарто: Зеленски губи разум

09

25

Страшна несрећа на бх. путевима: Сударила се три аута, има повријеђених

09

19

Тешка несрећа: Ауто потпуно смрскан, има мртвих

09

13

Америка одгодила санкције НИС-у

09

07

Одјекнула експлозија у сауни, више повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner