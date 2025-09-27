Бејби бум: Српска богатија за 46 беба

Извор:
27.09.2025
У Републици Српској у протекла 24 рођено је 46 беба, од којих 27 дјевојчица и 19 дјечака, речено је у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 16 беба, у Бијељини осам, Добоју седам, Градишци пет, Приједору три, Источном Сарајеву, Зворнику и Требињу по двије, а у Фоча једна беба.
Кнежевић: "Сејдић-Финци" маска иза које се крије покушај промјене Устава БиХ и политичког система
Седам дјевојчица и девет дјечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини шест дјевојчица и два дјечака, Добоју пет дјевојчица и два дјечака, Градишци четири дјевојчице и један дјечак, у Приједору двије дјевојчице и један дјечак.
Настављају се "Дани Српске у Србији", програми у више градова
У Источном Сарајеву и Зворнику рођени су по једна дјевојчица и дјечак, у Требињу два дјечака, а у Фочи једна дјевојчица.
Без порода у породилишту у Невесињу није било порођаја у протекла 24 часа.
