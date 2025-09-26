Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

Извор:
26.09.2025
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић отворио је вечерас у Теслићу Шести национални конгрес кардиолога Српске са међународним учешћем и као циљ навео стандардизацију кардиолошке праксе у Српској да би грађани имали исти квалитет здравствене заштите.
Шеранић је навео да су за то били потребни неки предуслови као што су нове болнице, нови инфраструктурни капацитети, опреме, те да заједно са медицинским факултетом раде на образовању кадра.
Након што се вратио из Беча са састанка о финансирању здравствених система, организацији здравствене заштите и праћења ефикасности болница, у организацији Свјетске банке, Шеранић је истакао да је поносан што је Република Српска по ова три кључна параметра прва у оквиру земаља Балкана.
Он је оцијенио да је то резултат тимског рада здравствених установа, Фонда здравственог осигурања Српске и Министарства здравља и социјалне заштите, односно Владе Републике Српске.
Начелник Клинике за кардиохирургију УКЦ Републике Српске Никола Шобот истакао је да Српска може бити поносна због увођења нових здравствених услуга осамостаљењем кардиохирургије која је на европском нивоу.
Такође, додао је, може да се поноси развојем интервентне кардиологије и транскатетерске замјене аортне валвуле, односно Тави програм који је званично почео у Српској, хибридне процедуре у кардиохирургији и кардиологију.
Он је у том правцу указао на важну подршку предсједника Републике Српске и Владе.
Начелник Клинике за кардиологију УКЦ-а Тамара Ковачевић Прерадовић указала је на пројекте Удружења кардиолога Српске из области примарне и секундарне превенције кардиоваскуларних болести што је основ смањења смртности, допринос у развоју инвазивних процедура у лијечењу аритмија и коронарних болести срца.
"Када је у питању инвазивна кардиологија, израђујемо стратешки документ за унапређење и будући развој кардиологије Републике Српске с циљем увезивања свих сала свих болница. Имаћемо их пет, заједно са свим општим болницама како би доступност овог модерног лијечења акутног инфаркта миокарда била једнака за све грађане", навела је Прерадовићева.
Она је најавила да ће на конгресу бити ријечи и о новој процедури, уградњи срчаног залиска перкутаним путем, чија је примјена почела у Бањалуци.
Предсједник Удружења кардиолога Републике Српске Милица Ловрић изразила је задовољство што је кардиологија у Српској направила снажан искорак и може се поредити са великим центрима у окружењу у кардио и васкуларној хирургији, са унапријеђеном дијагностиком.
Свечаном отварању Конгреса присуствовао је и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Конгрес ће трајати до недјеље, 28. септембра, у хотелу "Кардијал" у Бањи Врућици код Теслића.
