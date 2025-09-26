Logo

Отворен пети "Органик фест Српске"

26.09.2025

20:32

Отворен пети "Органик фест Српске"
Фото: АТВ

Славен Сибинчић, дипломирани инжењер пољопривреде, први пут излаже воће и поврће узгојено на свом имању, на Органик фесту. Његово газдинство тренутно је у периоду конверзије што значи да ће ускоро и званично постати органски произвођач.

Са супругом Ајви која се у Доње Смртиће код Прњавора преселила из далеких Филипина, окренуо се органској производњи старих, готово заборављених сорти воћа и поврћа. Ту су и, за нас, необичне сорте из Ајвиног родног краја.

"Тако смо и почели она кад је дошла овамо, она је донијела неке своје сорте, она је то гајила да има поврће, па смо тако стицајем околности куповали, налазили, тражили. Имамо банку сјемена од неких 500 – 600 сорти тако да чувамо за нека друга покољења сјемена и тако гајимо", рекао је Славен Сибинчић, излагач.

Мед, чајеви, природна козметика, сиреви, пекмези, домаћа ракија све се то може наћи на штандовима у Делта планету. Оно што се прије деценију, чинило готово немогуће узгојити без трунке хемије, сада у Српској, рађа потпуно природно, уз пуно труда и рада. Из Министарства пољопривреде поручују да ће органски произвођачи имати пуну подршку.

"Министарство као кровна институција и даље ће стајати иза сваког произвођача и како је у питању новчани подстицаји, подршка пројектима и све остало. Ја ћу само напоменути да смо у посљедње 3 године уложили 3,3 милиона КМ директне подршке органској производњи , донијели законски оквир, имамо континуитете када је у питању извоз наших производа", рекао је Саша Лалић, помоћник министра пољопривреде Републике Српске.

Министарство пољопривреде је права адреса за све оне који би да се убудуће баве органском производњом. Тамо ће добити све информације, потребну помоћ и савјете. Расту површине под органским засадима, јача и сама породица органских произвођача- тренутно је у Српској има 107.

“Заједничким снагама, силама и знањем које користимо са свих страна долазимо до неких интересантних производа на нашем тржишту, неких нових идеја за неке нове производње, тако да заједно можемо све", рекао је Драгана Зец, начелник одјељења за органску производњу.

Органска производња је нажалост још увијек мало заступљена у укупној привреди Српске , али се интензивно ради на њеном јачању и развоју. У Привредној комори која уз Министарство пољопривреде 5. пут за редом организује Органик фест, истичу да је едукација органских произвођача пресудна, јер се не може очекивати напредак ове производње без нових знања.

Опширније у видео прилогу...

