Преминуо Драган Батар: Биће упамћен као легенда бањалучког бокса

Легенда бањалучког бокса и почасни предсједник Боксерског клуба Славија Драган Батар, преминуо је у 86. години живота.
Драган Батар био је један од оснивача Боксерског клуба Славија и члан прве такмичарске генерације тог клуба.
Боксу је посветио читав свој живот, а до задње дана остао је везан за Славију и њене боксере, увијек у првом реду поред ринга.
Драган Батар биће сахрањен у недјељу (13.30 часова) на породичном гробљу у Стратинској.
