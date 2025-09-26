Logo

Преминуо Драган Батар: Биће упамћен као легенда бањалучког бокса

Извор:

АТВ

26.09.2025

18:43

Фото: Pixabay

Легенда бањалучког бокса и почасни предсједник Боксерског клуба Славија Драган Батар, преминуо је у 86. години живота.

Драган Батар био је један од оснивача Боксерског клуба Славија и члан прве такмичарске генерације тог клуба.

Боксу је посветио читав свој живот, а до задње дана остао је везан за Славију и њене боксере, увијек у првом реду поред ринга.

Драган Батар биће сахрањен у недјељу (13.30 часова) на породичном гробљу у Стратинској.

