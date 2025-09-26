Велики успјех српских веслача - сребрна медаља на Свјетском првенству!

26.09.2025
10:08
Коментари:0
Српски веслачи Николај Пименов и Мартин Мачковић освојили су сребрну медаљу на Свјетском првенству у веслању у Шангају. Велики успјех за веслаче Партизана, нови у низу.
Српски дубл скул је славио најприје у квалификацијама у својој групи, затим био четврти у полуфиналу, да би у финалу дошао до сребра. Када је финале у питању, друга половина је пресудила.
На половини трке наш дубл скул је био четврти, на 1.500 метара су успјели да се пробију до треће позиције, а онда до краја трке и до другог мјеста и медаље сребрне боје. Србија је поносна, а о веслању се мора причати много више наредних година.
Хроника
Ухапшен Бањалучанин који је ”пасатом” ударио малољетника на бициклу и побјегао
Вријеме за Пименова и Мачковића на крају је било врло добром док су до злата дошли Пољаци Зјетарски и Бискуп са 6:11.97. Бронзана медаља је на крају припала Ирцима Дојлу и Мекартију, који су у завршници остали бвез другог мјеста.
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
34
11
23
11
18
11
14
11
14
Тренутно на програму