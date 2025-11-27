Откривено како се активирао "паник позив" након несреће Ане Радовић

Извор:
Блиц
27.11.2025
22:02
Коментари:0
Студенткиња Ана Радовић (20) погинула је у тешкој саобраћајној несрећи са њеним пријатељем Александром М. (37) која се догодила у недјељу 23. новембра у поподневним часовима на магистралном путу Чачак - Пожега, а “Блиц" је открио шта се догодило са "паник позивом" који је упутио Анин телефон након судара.
Дом здравља у Чачку данас се огласио и саопштио да су примили позив на енглеском језику, а инспектор у пензији Милан Думановић открио је зашто полиција није могла да лоцира Анин телефон. Први резултати истраге указују да је узрок несреће прекорачење брзине, док је извор поменутог листа, који је упућен у истрагу, објаснио шта се заиста догодило са "паник позивом".
"Аутомобили и паметни телефони сами идентификују јаке ударце који могу указати да се догодила несрећа и одмах позивима алармирати хитне службе", рекао је извор "Блица".
Да подсјетимо, Ана је у недељу 23. новембра кренула за Београд са Златибора због факултетских обавеза. Њена мајка пријавила је нестанак дан касније, а у среду 26. новембра су пронађена тијела у “аудију” који је три дана био у јарку крај пута.
У питању је функција која омогућава возачу или путницима да аутоматски или притиском на дугме позову хитну помоћ у случају несреће или опасности. Овај систем укључује:
Аутоматски позив (eCall) - У новијим возилима, сензори могу детектовати озбиљан судар (нпр. активирање ваздушних јастука) и аутоматски упућују позив хитним службама, шаљући ГПС локацију возила.
Ручни позив: Увијек постоји и паник тастер/СОС дугме које путници могу сами притиснути да би директно контактирали хитне службе или дефинисане контакте.
Ријеч је о аутоматском позиву у нужди који је постао тихи анђео чувар на европским путевима, спреман да реагује у најкритичнијим тренуцима чак и када возач то није у стању. Његова највећа снага лежи у способности да драстично скрати вријеме реакције хитних служби, кључни фактор који спашава животе.
Систем eCall, обавезан у свим новим моделима аутомобила и лаких комерцијалних возила хомологованим за тржиште Европске уније након 31. марта 2018. године, осмишљен је с једним циљем: да се осигура најбржа могућа помоћ у случају тешке саобраћајне несреће. Његова функционалност је двојака.
Примарно, систем се активира аутоматски у тренутку озбиљног судара, на примјер када се активирају ваздушни јастуци. Сензори у возилу детектују снажан удар и самостално успостављају бесплатан позив према јединственом европском броју за хитне случајеве 112.
Друга, једнако важна функција, јесте ручна активација. Притиском на споменуто СОС дугме, возач или било који путник у возилу може директно контактирати најближи центар за хитне ситуације.
Ова могућност је непроцјењива ако сте свједок друге несреће, ако неко у возилу доживи изненадни медицински проблем попут срчаног удара или ако се нађете у опасној ситуацији, на примјер заустављени у возној траци без могућности безбједног изласка. Када се eCall активира, он не успоставља само гласовну везу.
Истовремено шаље хитним службама минимални, али кључни сет података који им омогућује брзу и прецизну реакцију. Тај пакет информација укључује тачну ГПС локацију возила, време несреће, идентификацијски број возила и смјер путовања, што је изузетно важно на аутопутевима како би помоћ била упућена у исправном смеру.
На тај начин, чак и ако су путници без свијести или у стању шока и не могу да комуницирају с оператером, хитне службе тачно знају гдје се несрећа догодила и могу одмах послати полицију, ватрогасце и хитну помоћ. Систем функционише у свим земљама чланицама ЕУ, без обзира на то где је возило купљено или регистровано, и за његово функционисање није вам потребан мобилни телефон.
СОС дугме је тастер за хитну помоћ, који се најчешће налази у возилима и служи за аутоматско или ручно упућивање позива хитним службама (полицији, ватрогасцима, хитној помоћи). У случају несреће, притиском на дугме или аутоматским активирањем (нпр. након судара), систем шаље хитним службама кључне информације као што су тачна ГПС локација, време и тип догађаја, чак и ако путници не могу да комуницирају.
