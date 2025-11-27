Драма у Њемачкој: Експлодирала петарда у тоалету школе, повријеђено 17 ученика

Извор:
Телеграф
27.11.2025
20:46
Најмање 17 ученика повријеђено је у једној школи у Тројхтлингену, када је експлодирала петарда у тоалету.
Школа је одмах евакуисана, а службе Хитне помоћи, укључујући и хеликоптер, стигле су на лице мјеста око 11 часова.
Укључио се и противпожарни аларм, а дим се брзо проширио школском зградом. Многи ученици су били уплашени и жалили су се на мучнину.
Брзом интервенцијом полиције утврђено је да је узрок инцидента активирање петарде у тоалету.
Још увијек није јасно да ли је у питању стандардна или тзв. пољска петарда, која је често илегално увези и знатно је опаснија.
Повријеђено је 17 ученика, неки су се жалили на респираторне проблеме, док су други били у стању шоку. Полиција и даље истражује догађај и идентитет починиоца.
Око 1.200 ученика похађа комплекс који обухвата средњу школу, основну школу и гимназију.
Инцидент је изазвао привремени прекид наставе и евакуацију свих ученика и особља, преноси Телеграф.
