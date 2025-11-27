Снажан земљотрес погодио САД

Извор:
Телеграф
27.11.2025
18:40
Земљотрес магнитуде 6.1 степени Рихтера забиљежен је у четвртак, 27. новембра 2025 у 18.11 часова, на подручју Аљаске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 61.5673 и дужине -150.7795, на 82 километара од Енкориџа.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 80.4 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
