Снажан земљотрес погодио САД

Извор:

Телеграф

27.11.2025

18:40

Снажан земљотрес погодио САД
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 6.1 степени Рихтера забиљежен је у четвртак, 27. новембра 2025 у 18.11 часова, на подручју Аљаске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 61.5673 и дужине -150.7795, на 82 километара од Енкориџа.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 80.4 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф)

Земљотрес

SAD

