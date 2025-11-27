Logo
Орбан: Ако Будимпешта има нафту и гас, имаће и Србија

27.11.2025

19:47

Орбан: Ако Будимпешта има нафту и гас, имаће и Србија
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да ће Мађарска подијелити са Србијом гас и нафту.

Ако Мађарска има гас и нафту, каже Орбан, имаће је и Србија.

- Мађарска нема велике резерве нафте или гаса, тако да је обезбјеђивање сталног увоза суштински значајно. Добили смо изузеће од америчких санкција и радимо на томе да руска нафта и гас наставе да стижу - истакао је Орбан.

Што год има Мађарска, наводи Орбан, подијелиће са Србијом.

- Можете да рачунате на нас, драге комшије - објавио је Орбан на Иксу.

Тагови:

Виктор Орбан

Нафта

Sankcije

