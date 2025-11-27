Орбан: Ако Будимпешта има нафту и гас, имаће и Србија

27.11.2025
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да ће Мађарска подијелити са Србијом гас и нафту.
Ако Мађарска има гас и нафту, каже Орбан, имаће је и Србија.
- Мађарска нема велике резерве нафте или гаса, тако да је обезбјеђивање сталног увоза суштински значајно. Добили смо изузеће од америчких санкција и радимо на томе да руска нафта и гас наставе да стижу - истакао је Орбан.
Hungary has no major oil or gas reserves, so securing steady imports is essential. We've obtained an exemption from the American sanctions and we're working to ensure that Russian oil & gas keep arriving. If we have it, Serbia will have it too. Whatever we have, we will share.… pic.twitter.com/4aUovVbEmb— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 27, 2025
Што год има Мађарска, наводи Орбан, подијелиће са Србијом.
- Можете да рачунате на нас, драге комшије - објавио је Орбан на Иксу.
