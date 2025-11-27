У Њемачкој чоколада 22 одсто скупља у односу на прошлу годину

27.11.2025
16:35
Коментари:1
Божићна сезона, адвент, почела је прошле недјеље уз драстично скупље традиционалне чоколадне слаткише у Њемачкој. Статистика показује да су потрошачи у октобру чоколаду плаћали 22 одсто више него 12 мјесеци раније.
Чоколада у табли је поскупела за више од 30 одсто, а чоколадице и слична чоко-паковања за 16 одсто. Пралине су скочиле за 22 одсто, док је кекс поскупео скромнијих 1,7 одсто.
Општа инфлација је у посматраном периоду била 2,3 одсто, а цијена хране у малопродаји је порасла за 1,3 одсто.
Неки слаткиши нису пратили тренд чоколаде. Гумени медвједићи, бомбоне, жваке и слично у октобру су били за 2,8 одсто јефтинији него годину дана раније.
Свијет
Путин: Орбан увијек добродошао у Москву
Мјешавина орашастих плодова и кикирикија је појефтинила за 3,2 одсто.
Здравија опција испада повољнија, јер јабуке су, на пример, поскупеле за свега 0,2 одсто.
Стрм успон цене чоколадних производа приписив је кретању цена кључних сировина, попут какаа и шећера.
Какао је 2024. избио на историјски максимум. Мада се цена на берзама у међувремену мало повукла, надаље је изузетно висока.
Произвођачи то преносе на купце, уз веће трошкове рада, енергије и транспорта, па тако и чоколада на крају кошта за петину више него пре годину дана.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму