Поново је на мрежи гатачка Термоелектрана

Извор:

АТВ

27.11.2025

12:30

Поново је на мрежи гатачка Термоелектрана
Фото: АТВ

Од јутрос је гатачка Термоелектрана поново на мрежи, потврдио је за АТВ директор Максим Скоко.

“Након мањег квара на систему за допремање угља у котловско постројење до кога је дошло због екстремно лоших временских прилика ТЕ Гацко је наставила са редовном производњом електричне енергије. Потпални режим започео је јуче 26.11. у вечерњим сатима, а синхронизација генератора са ЕЕС извршена је рано јутрос у 4:36 часова.” каже Скоко.

Таг:

RiTE Gacko

