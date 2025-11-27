Поново је на мрежи гатачка Термоелектрана

Од јутрос је гатачка Термоелектрана поново на мрежи, потврдио је за АТВ директор Максим Скоко.

“Након мањег квара на систему за допремање угља у котловско постројење до кога је дошло због екстремно лоших временских прилика ТЕ Гацко је наставила са редовном производњом електричне енергије. Потпални режим започео је јуче 26.11. у вечерњим сатима, а синхронизација генератора са ЕЕС извршена је рано јутрос у 4:36 часова.” каже Скоко.