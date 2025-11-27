Logo
Додик: Саучешће пријатељском кинеском народу због трагедије у Хонг Конгу

Извор:

СРНА

27.11.2025

17:41

Додик: Саучешће пријатељском кинеском народу због трагедије у Хонг Конгу
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је саучешће пријатељском кинеском народу због трагедије у Хонг Конгу, гдје је у пожару погинуло 75 људи.

"Са жаљењем сам примио вијест о трагедији која се десила у Хонг Конгу, а у којој је изгубљено 75 живота. Саосјећам са болом пријатељског кинеског народа, коме упућујем изразе најдубљег саучешћа", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Највећи пожар у Хонг Конгу у посљедњих 17 година јуче је захватио осам зграда стамбеног комплекса Ванг Фук Корт.

Према посљедњим информацијама, у пожару је погинуло 75 људи, а повријеђено 76, укључујући 11 ватрогасаца.

Тагови:

Милорад Додик

Hong Kong

Саучешће

