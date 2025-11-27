Додик: Саучешће пријатељском кинеском народу због трагедије у Хонг Конгу

Извор:
СРНА
27.11.2025
17:41
Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је саучешће пријатељском кинеском народу због трагедије у Хонг Конгу, гдје је у пожару погинуло 75 људи.
"Са жаљењем сам примио вијест о трагедији која се десила у Хонг Конгу, а у којој је изгубљено 75 живота. Саосјећам са болом пријатељског кинеског народа, коме упућујем изразе најдубљег саучешћа", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Саосјећам са болом пријатељског кинеског народа, коме упућујем изразе најдубљег саучешћа.
Највећи пожар у Хонг Конгу у посљедњих 17 година јуче је захватио осам зграда стамбеног комплекса Ванг Фук Корт.
Према посљедњим информацијама, у пожару је погинуло 75 људи, а повријеђено 76, укључујући 11 ватрогасаца.
