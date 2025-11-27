Додик: Сијарто показао да Европа има и другачије лице

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да се данас, када је Бањалука дочекала мађарског министра спољних послова Петера Сијарта, јасно видјело колико је вриједно имати пријатеља који разумије борбу и пут Републике Српске.
"Мађарска нас није напустила ни онда када су изазови били највећи. Зато је данашњи дан више од протокола - то је потврда стварног партнерства", написао је Додик на "Иксу".
Он је изразио захвалност Сијарту који је показао да Европа има и другачије лице које поштује народе, традицију и слободу.
"Увијек си добро дошао, наш пријатељу. Република Српска те цијени", поручио је Додик.
Сијарту је данас уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци на свечаности у Студентском културном центру.
