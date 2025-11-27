Logo
Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

27.11.2025

15:07

Реуматоидни артритис не почиње у тренутку када почну болови, већ почиње тихо и непримјетно годинама раније, открили су научници. Реуматоидни артритис је исцрпљујућа аутоимуна болест која изазива болну упалу зглобова и оштећења, саопштио је Аленов институт.

Ново истраживање показује да људи који имају ризик од појаве реуматоидног артритиса доживе драматичне промјене имуносистема (имунолошког система) много прије првих симптома. У тој раној фази њихова тијела воде невидљиву битку

Истраживачи са Аленовог института су, у сарадњи са Универзитетом Колорада Аншуц, Универзитетом Калифорније у Сан Дијегу и Истраживачким институтом Бенароја, дошли су до овог открића. Студија, објављена у Science Translational Medicine, пружа најдетаљнији досад доступан увид у то како се развија реуматоидни артритис, мапирајући имунолошке промјене код ризичних појединаца много прије појаве симптома и утирући пут за раније лијечење и превенцију.

- Надамо се да ће ова студија подићи свијест о томе да реуматоидни артритис почиње много раније него што се претходно мислило и да ће омогућити истраживачима да доносе одлуке засноване на подацима о стратегијама за прекидање развоја болести – рекао је др Марк Гилеспи, истраживач са Аленовог института и један од аутора студије.

хонг конг пожар

Свијет

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Током седмогодишње студије истраживачи су пратили људе који носе АЦПА антитела, познате биомаркери за појединце у ризику од развоја реуматоидног артритиса, и идентификовали претходно непознате факторе повезане са развојем болести, укључујући распрострањену упалу, дисфункцију имуних ћелија и ћелијско репрограмирање.

- Очекујемо да ће убудуће налази ове студије подржати додатна истраживања како би се пронашли начини за боље предвиђање ко ће добити реуматоидни артритис, идентификовале потенцијалне биолошке мете за превенцију, као и пронашли начини за побољшање третмана за оне који већ имају ову болест - рекао је др Кевин Дин, један од аутора студије и стручњак са Универзитета Колорада Аншуц.

