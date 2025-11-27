Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

27.11.2025
15:07
Коментари:0
Реуматоидни артритис не почиње у тренутку када почну болови, већ почиње тихо и непримјетно годинама раније, открили су научници. Реуматоидни артритис је исцрпљујућа аутоимуна болест која изазива болну упалу зглобова и оштећења, саопштио је Аленов институт.
Ново истраживање показује да људи који имају ризик од појаве реуматоидног артритиса доживе драматичне промјене имуносистема (имунолошког система) много прије првих симптома. У тој раној фази њихова тијела воде невидљиву битку
Истраживачи са Аленовог института су, у сарадњи са Универзитетом Колорада Аншуц, Универзитетом Калифорније у Сан Дијегу и Истраживачким институтом Бенароја, дошли су до овог открића. Студија, објављена у Science Translational Medicine, пружа најдетаљнији досад доступан увид у то како се развија реуматоидни артритис, мапирајући имунолошке промјене код ризичних појединаца много прије појаве симптома и утирући пут за раније лијечење и превенцију.
- Надамо се да ће ова студија подићи свијест о томе да реуматоидни артритис почиње много раније него што се претходно мислило и да ће омогућити истраживачима да доносе одлуке засноване на подацима о стратегијама за прекидање развоја болести – рекао је др Марк Гилеспи, истраживач са Аленовог института и један од аутора студије.
Свијет
Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих
Током седмогодишње студије истраживачи су пратили људе који носе АЦПА антитела, познате биомаркери за појединце у ризику од развоја реуматоидног артритиса, и идентификовали претходно непознате факторе повезане са развојем болести, укључујући распрострањену упалу, дисфункцију имуних ћелија и ћелијско репрограмирање.
- Очекујемо да ће убудуће налази ове студије подржати додатна истраживања како би се пронашли начини за боље предвиђање ко ће добити реуматоидни артритис, идентификовале потенцијалне биолошке мете за превенцију, као и пронашли начини за побољшање третмана за оне који већ имају ову болест - рекао је др Кевин Дин, један од аутора студије и стручњак са Универзитета Колорада Аншуц.
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму