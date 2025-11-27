Logo
Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

АТВ

27.11.2025

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

Загребачка полиција саопштила је да је на локалитету Задра, ухапшен 48-годишњи држављанин Босне и Херцеговине који се повезује с почињењем кривичног дјела Преваре на штету више особа у вези са изнајмљивањем станова.

Према саопштењу Полицијске управе загребачке, мушкарац је ухваћен на подручју Задарске жупаније, а сумњичи се за кривично дјело преваре из члана 236. став 1. Кривичног закона.

Horoskop

Занимљивости

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Тренутно је под полицијским надзором и у току је криминалистичка обрада.

Ради се о особи која је, под лажним именом "Бруно Хорват", унајмљивала станове на кратки рок, а затим их оглашавала као дугорочне најмове те притом узимала депозите и прву најамнину – најчешће 900 евра по особи.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Морамо бити спремни

Из хрватске полиције апелују да грађани приликом контактирања непознатих особа и страница на друштвеним мрежама буду опрезни и да не уплаћују новац без детаљних провјера.

превара

Хрватска

