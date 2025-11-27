Путин: Морамо бити спремни

- У савременим условима треба више радити. Никоме не пријетимо, али треба да будемо спремни на одбијање агресивних поступака према нашим земљама - поручио је Путин.

Практичан рад о свим тим питањима је у току, рекао је Путин. Он је нагласио да види добре перспективе рада земаља чланица организације, преноси РТ Балкан.

На питање новинара колико САД уважава руски став и да ли је Москва добила измијењену верзију мировног плана, он је навео да преко званичних канала још увијек није.

- Нацрта споразума није било, али био је састављен низ питања која је требало да се продискутују. Прије моје посете Аљасци, разговарали смо о томе са америчким преговарачима, након тога јсе појавио тај низ од 28 тачака - објаснио је руски предсједник.

Он је достављен Русији званичним каналима, али, како додаје, након састанка у Женеви гдје је разматрана измјена - није.

- У суштини сагласни смо да он може да уђе у основу рјешавања сукоба - истакао је Путин.

Такђе додаје да Москва види да САД уважава став Русије али конкретне ствари тек треба да разматрају.

- То да се Руисја не спрема да нападне Европу, за нас је смијешно. Али ако морају то да чују - добро - навео је он, напоменувши да Русија никада није ни намјеравала тако нешто.

То је потпуна лаж и глупост, нагласио је и додао да ако желе да чују још једном да Москва нема такве планове - Русија спремна на то.

Путин је потврдио да је планирано да америчка делегација стигне у Москву сљедеће недјеље.

Осим тога, руске и украјинске обавјештајне службе су увијек биле у контакту једна са другом, "чак и у најтежим временима", навео је Путин.

- Русија је направила револуцију у области беспилотних летелица - рекао је предсједник.

Он је поручио да Русија прије свега мора да обезбјеђује своје одбрамбене потребе у условима Специјалне војне операције. Истовремено, у одређеним областима Руска Федерација испоручује производе за извоз, истакао је предсједник.

Скренуо је пажњу и на то да је Русија једина земља на свијету која реализује пројекте изградње нуклеарних електрана малог капацитета.

Уколико Бишкек донесе одлуку да се такав пројекат реализује и у Киргистану, Русија је спремна на то, поручио је руски лидер.

Москва високо оцјењује резултате заједничког рада унутар организације. Борба са организованим криминиалом, као и трговина наркотицима биће у пољу приоритета ОДКБ, додао је он.

Што се тиче Јерменије, он је навео да земља подржава све поступке организације, али тренутно одбија да учествује у састанцима. Будући да је она такође чланица, Русија ће бити у контакту и са њом поводом доношења свих одлука у наредној години, подвукао је Путин.

Посјета шефа државе Бишкеку трајала је од 25. до 27. новембра. Руски лидер је одржао састанак са предсједником Киргистана Садиром Жапаровом, на коме су стране размотрилe широк спектар питања стратешког партнерства и савезничких односа у различитим областима.

Осим тога, одржан је и самит Организације Уговора о колективној безбедности (ОДКБ). Централна тема разговора била је заједничка делатност држава чланица ОДКБ, укључујући питања борбе против наркотика и незаконите миграције.