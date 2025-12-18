Болница Приједор: Измирени порези и доприноси

Извор:
РТРС
18.12.2025
10:14
Коментари:0
Болница "Др Младен Стојановић" Приједор саопштила је да са данашњим даном нема неизмирених пореза и доприноса према Пореској управи Републике Српске, укључујући и обавезе које се односе на пензионисане раднике.
Из ове здравствене установе захваљују институцијама Републике Српске за обезбијеђена средства која су омогућила измирење заосталих обавеза.
- Позивамо све пензионисане бивше раднике болнице, који су приликом остваривања права на пензију имали евидентиран непотпун стаж осигурања због раније неуплаћених доприноса, да се јаве у надлежну пословницу Фонда ПИО и понесу рјешење о пензионисању, како би у Фонду ПИО могли извршити провјеру уплата и, уколико постоји основа, поднесу захтјев за поновно одређивање висине пензије - наводи се у саопштењу.
Болница обавјештава све бивше запослене, којима је радни однос престао по основу одласка у пензију, да су у складу са закључцима састанка у Влади Републике Српске, одржаног 18. новембра, измирене све заостале обавезе по основу пореза и доприноса према Фонду ПИО из претходних година.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
16 ч0
Најновије
Најчитаније
13
49
13
48
13
39
13
37
13
37
Тренутно на програму