Logo
Large banner

Болница Приједор: Измирени порези и доприноси

Извор:

РТРС

18.12.2025

10:14

Коментари:

0
Болница Приједор: Измирени порези и доприноси

Болница "Др Младен Стојановић" Приједор саопштила је да са данашњим даном нема неизмирених пореза и доприноса према Пореској управи Републике Српске, укључујући и обавезе које се односе на пензионисане раднике.

Из ове здравствене установе захваљују институцијама Републике Српске за обезбијеђена средства која су омогућила измирење заосталих обавеза.

- Позивамо све пензионисане бивше раднике болнице, који су приликом остваривања права на пензију имали евидентиран непотпун стаж осигурања због раније неуплаћених доприноса, да се јаве у надлежну пословницу Фонда ПИО и понесу рјешење о пензионисању, како би у Фонду ПИО могли извршити провјеру уплата и, уколико постоји основа, поднесу захтјев за поновно одређивање висине пензије - наводи се у саопштењу.

Болница обавјештава све бивше запослене, којима је радни однос престао по основу одласка у пензију, да су у складу са закључцима састанка у Влади Републике Српске, одржаног 18. новембра, измирене све заостале обавезе по основу пореза и доприноса према Фонду ПИО из претходних година.

Подијели:

Тагови:

Приједор

болница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Масовно тровање оловом у Варешу

БиХ

Масовно тровање оловом у Варешу

3 ч

0
Бивши директор "Босналијека" Недим Узуновић осуђен на 10 година затвора

Хроника

Бивши директор "Босналијека" Недим Узуновић осуђен на 10 година затвора

4 ч

0
Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!

Култура

Додјела Оскара се више неће преносити на телевизији!

4 ч

0
Украјини пријети банкрот

Свијет

Украјини пријети банкрот

4 ч

0

Више из рубрике

Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

Градови и општине

Шок из Зенице: Жељезара одлази у стечај!

4 ч

0
Пријаве о постављеним бомбама и у Требињу

Градови и општине

Пријаве о постављеним бомбама и у Требињу

6 ч

0
Синиша Милић реизабран за предсједника брчанског СНСД-а

Градови и општине

Синиша Милић реизабран за предсједника брчанског СНСД-а

16 ч

0
Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

Градови и општине

Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Због бруцелозе, животиње куповати код регистрованих узгајивача

13

48

ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

13

39

Упозорење! Због бруцелозе, месо куповати код регистрованих узгајивача

13

37

Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

13

37

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner