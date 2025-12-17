Logo
Large banner

Синиша Милић реизабран за предсједника брчанског СНСД-а

Извор:

СРНА

17.12.2025

21:53

Коментари:

0
Синиша Милић реизабран за предсједника брчанског СНСД-а

Општински одбор СНСД-а Брчко једногласно је изабрао Синишу Милића за предсједника ове општинске организације, чиме је потврђено пуно јединство и стабилност странке у Дистрикту, саопштено је из овог одбора.

На сједници, којој су присуствовали и предсједници мјесних одбора, истакнуто је да СНСД Брчко под руководством Милића од 2021. године биљежи континуиран раст повјерења грађана и остварује рекордне изборне резултате, што је потврђено на општим изборима 2022. и локалним изборима 2024. године.

obradovic navijaci

Кошарка

Ово су чекали сви Гробари: Огласио се Жељко Обрадовић

​"Синиша Милић, који тренутно други пут обавља функцију градоначелника Брчко дистрикта, ужива снажну подршку страначке базе и грађана, што је још једном потврђено једногласном одлуком Општинског одбора", наведено је у саопштењу.

​Током сједнице анализирана је актуелна друштвено-политичка ситуација у Брчко дистрикту, као и резултати пријевремених избора за предсједника Републике Српске, те поручено да СНСД остаје кључни политички Фактор стабилности и развоја Дистрикта.

hitna pomoc

Свијет

Хорор на извору: Дошли да се лијече, па почели да падају један по један

​"Понављањем одличног изборног резултата из 2022. године, потврђена је позиција СНСД-а као политичке снаге са највећом подршком грађана и јасним легитимитетом за даљи рад и одговорност", истиче се у саопштењу СНСД-а Брчко.

Подијели:

Тагови:

Siniša Milić

Брчко

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ноћас би могао почети нови рат: Узнемирујуће тврдње Такера Карлсона

Свијет

Ноћас би могао почети нови рат: Узнемирујуће тврдње Такера Карлсона

1 ч

1
Јурио 200 на сат са пробном возачком

Хроника

Јурио 200 на сат са пробном возачком

1 ч

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо

Србија

Орбан и Фицо због Србије жестоко оплели по ЕУ

1 ч

1
Мигрант из Судана

БиХ

Ампутиране им ноге и шаке: У БиХ пронађени повријеђени мигранти

1 ч

0

Више из рубрике

Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

Градови и општине

Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

2 ч

0
"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Градови и општине

"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

2 ч

0
Градишка, сједница привредника

Градови и општине

Градишка постаје дигитална: Град настоји да олакша пословање привредницима

2 ч

0
Сарајево смог магла

Градови и општине

Уведене забране у дијелу БиХ због загађења ваздуха

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

41

Завладала паника због "звијери са истока": Људи спремају залихе, затварају школе

22

30

Задавио дјевојку током односа, снимао, па је закопао у коферу

22

24

Убила сина па лажирала да се утопио

22

23

Огласом за продају трактора намамио, убио и опљачкао пољопривредника

22

14

Омиљени чоколадни кексићи садрже отров! Хитно повучени са тржишта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner