Синиша Милић реизабран за предсједника брчанског СНСД-а

Општински одбор СНСД-а Брчко једногласно је изабрао Синишу Милића за предсједника ове општинске организације, чиме је потврђено пуно јединство и стабилност странке у Дистрикту, саопштено је из овог одбора.
На сједници, којој су присуствовали и предсједници мјесних одбора, истакнуто је да СНСД Брчко под руководством Милића од 2021. године биљежи континуиран раст повјерења грађана и остварује рекордне изборне резултате, што је потврђено на општим изборима 2022. и локалним изборима 2024. године.
"Синиша Милић, који тренутно други пут обавља функцију градоначелника Брчко дистрикта, ужива снажну подршку страначке базе и грађана, што је још једном потврђено једногласном одлуком Општинског одбора", наведено је у саопштењу.
Током сједнице анализирана је актуелна друштвено-политичка ситуација у Брчко дистрикту, као и резултати пријевремених избора за предсједника Републике Српске, те поручено да СНСД остаје кључни политички Фактор стабилности и развоја Дистрикта.
"Понављањем одличног изборног резултата из 2022. године, потврђена је позиција СНСД-а као политичке снаге са највећом подршком грађана и јасним легитимитетом за даљи рад и одговорност", истиче се у саопштењу СНСД-а Брчко.
