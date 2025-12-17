Logo
Хорор на извору: Дошли да се лијече, па почели да падају један по један

17.12.2025

21:45

Хорор на извору: Дошли да се лијече, па почели да падају један по један
Фото: Pixabay

Велика трагедија потресла је источну Словачку, након што су људи почели да губе свијест код једног популарног минералног извора. На локалитету Салватор, у близини села Липовце, забиљежено је више озбиљних инцидената, а један чешки туриста изгубио је живот.

Због низа узнемирујућих догађаја, компанија за експлоатацију минералне воде још у новембру је затворила приступ извору. Одлука је донета након што је примјећено да се у близини извора све чешће дешавају несвјестице, а у једном случају мушкарац је морао да буде реанимиран на лицу мјеста.

"Покушао је да се извуче из удубљења поред извора. Радници који су били у близини видели су га и помогли му. Преживео је. Нажалост, у септембру је један човек дошао сам по воду и није имао среће – није преживио“, изјавио је градоначелник Липоваца.

У септембру прошле године, у раним јутарњим сатима, поред извора је пронађено тијело седамдесетогодишњег држављанина Чешке Републике. Како је саопштила полиција, мушкарац није давао знаке живота, а покренута је и кривична истрага.

"Обдукција је показала да је смрт наступила усљед патолошких узрока, након чега је кривични поступак обустављен“, навела је портпаролка Полицијске управе у Прешову Јана Ligdayova.

Иако смрт није званично окарактерисана као последица несреће, случај је додатно појачао забринутост због безбједности на том локалитету.

Како је пренела словачка телевизија Маркиза, стручњаци су утврдили да се у близини извора накупљао угљен-диоксид који природно излази из мехурића минералне воде. У затвореном или слабо проветреном простору, гас може брзо достићи опасне концентрације и изазвати губитак свијести.

Проблем је, према наводима надлежних, саниран уградњом вентилатора и система за упозорење. "Када уређај региструје повећану концентрацију гаса, аутоматски се активира светлосни аларм“, објаснио је Владимíр Јурец из компаније Exim Сервис.

Упркос тим мјерама, приступ извору остаје ограничен, а локалне власти упозоравају да боравак на сличним природним локалитетима може бити опасан уколико се не поштују безбједносна упозорења.

(Блеск.цз)

