Брижит Макрон наљутила жене: Стигло више од 300 тужби

Извор:

Танјуг

17.12.2025

21:03

Брижит Макрон наљутила жене: Стигло више од 300 тужби
Фото: Танјуг/АП

Више од 300 жена из неколико организација, међу којима су и групе за права жена, тужило је супругу француског предсједника Емануела Макрона, Брижит због јавне, сексистичке увреде, након што је снимљена како говори да су феминисткиње које су демонстрирале на позоришној представи у Паризу "глупе кучке".

Тужба је поднијета након што је прошле недјеље снимљен видео у коме Брижит Макрон за феминистичке активисткиње, које су прекинуле представу у позоришту Фоли Бержер у Паризу узвикујући пароле против глумца и комичара Арија Абитана, који је раније оптужен за силовање, каже да су "глупе кучке", преноси "Тхе Гуардиан".

У видеу, Брижит Макрон током разговора иза сцене позоришта Фоли Бержер пита Ари Абитана како се осјећа поводом тога што су његову представу претходне вечери прекинуле феминистичке активисткиње узвицима "Абитан, силоватељу", а кад је он одговорио да се плаши, француска прва дама је учеснице протеста назвала "глупим кучкама", и рекла да "ћемо их избацити", ако се поново појаве.

Судије су 2024. године обуставиле истрагу о оптужби за силовање из 2021. године против Абитана, због недостатка доказа за покретање поступка, а та одлука је потврђена у жалбеном поступку у јануару ове године.

Феминистичка група "Сви ми", која је учествовала у протесту у позоришту саопштила је да су њене активисткиње прекинуле Абитанову представу како би протестовале против "културе некажњивости" сексуалног насиља у Француској.

Брижит Макрон је за медијску кућу Брут рекла да јој је "зао ако је повредила жене жртве", наводећи да су на видео снимку снимљени "приватни" коментари.

"Не могу да жалим због њих (коментара). Истина је, ја сам супруга предсједника републике, али ја сам прије свега ја. И зато, када сам насамо, могу себи да дозволим да се опустим на начин који није сасвим прикладан", казала је Брижит Макрон.

Brižit Makron

Коментари (0)
