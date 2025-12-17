Убила сина па лажирала да се утопио

Извор:
Телеграф
17.12.2025
22:24
Послије пет мјесеци, коначно је завршена истрага о случају убиства дјечака (3) из Словачке за које је осумњичена његова мајка Симона (31).
Злочин је откривен средином јула, када је мајка дјечака позвала полицију. Испричала им је да је покушала да га оживи док нису стигли спасиоци, а затим је испричала да јој је помогао и бициклиста који је случајно пролазио туда.
"Нашао сам их како леже на земљи, замијенио сам се са госпођом, помогао сам јој са вјештачким дисањем. Само је поменула да су пливали и да је мали ударио у стијене", испричао је тада бициклиста.
Током увиђаја утврђено је да је дете имало видљиве повреде главе и врата. Смрт је, како је љекарима изгледало наступила сат или два прије доласка спасилачких служби.
Прелиминарни резултати истраге показали су да је дјечак преминуо од гушења, а не утапања, наводи се у извјештају из истраге.
Полицајци су одмах по доласку на мјесто трагедије сумњали да се не ради о несрећном случају, већ да је дјечак највјероватније убијен. Оно што им је прво пробудило сумњу било је то што је дјечаку одјећа била сува, иако је мајка рекла да се он наводно утопио.
"Током истраге откривено је да је оптужена жена насилно убила свог трогодишњег сина у стану у Доњем Кубину, а затим лажирала његову смрт дављењем", рекла је Данијела Коцкова, портпаролка Регионалне полицијске управе Жилина.
Симона је у притвору од јула и оптужена је за посебно тешко кривично дјело убиства и суочава се са казном затвора од 25 година до доживотног затвора.
"Истрага је завршена и списи су достављени тужиоцу са приједлогом за подизање оптужнице", додала је Коцкова, преноси "Телеграф".
