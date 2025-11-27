Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

Извор:
27.11.2025
Извршни и Управни одбор кошаркашког клуба Партизан били су једногласни, оставка Жељка Обрадовића је одбијена, то је епилог данашњег састанка.
Како сазнаје "Моцартспорт", сада ће покушати да промијене његову одлуку.
Одјекнула је синоћ информација да је Жељко Обрадовић поднио оставку на мјесто тренера Партизана, клуб се опростио од њега, навијачи су били у невјерици. Ипак, сада све добија другачији тон.
Партизан ће сачекати, неће се причати о новим именима, једноставно, чека се одлука Жељка Обрадовића, а управа се нада да ће искусни стручњак промијенити своју одлуку и остати на мјесту тренера и он бити тај који ће ситуацију у клубу окренути за 180 степени.
"Након ове одлуке, Клуб се обратио Жељку Обрадовићу и од њега тражио да своју оставку размотри још једном, од исте одустане и настави са радом", пише у саопштењу Партизана.
