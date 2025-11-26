Звезда без милости у "братском дербију": Олимпијакос пао у Арени

26.11.2025
21:40
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде остварили су нову побједу у Евролиги, овога пута сломили су Олимпијакос у Београдској арени са 91:80.
Црвена звезда је имала неколико хероја на овом мечу, од Џордана Нворе, преко Кодија Милер-Мекинтајера, до Девонте Грејема.
Нвора је уписао 23 поена, Семи Оџелеје је додао 15, а Чима Монеке 11 поена и 11 скокова. Милер-Мекинтајер је додао 10 поена и девет асистенција.
Саша Везенков је дао 29 поена за Олимпијакос, Тајлер Дорси 16, а Еван Фурније 13. Никола Милутинов је дао седам поена уз шест скокова и три асистенције.
Црвена звезда ће поново ноћити на првом мјесту на табели, има скор 9-4 као и Хапоел Тел Авив.
Што се тиче тока утакмице, најважнија је била посљедња дионица коју је Звезда добила са 32:15 и тако је преломила атинске црвено-бијеле.
Наставила је Звезда да игра феноменално на свом терену, да добија редовно под вођством Саше Обрадовића и заиста изгледа импресивно у овом делу сезоне.
Најновије
Најчитаније
14
37
14
31
14
27
14
23
14
15
Тренутно на програму