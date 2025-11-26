Logo
Звезда без милости у "братском дербију": Олимпијакос пао у Арени

26.11.2025

21:40

Коментари:

0
Звезда без милости у "братском дербију": Олимпијакос пао у Арени
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Црвене звезде остварили су нову побједу у Евролиги, овога пута сломили су Олимпијакос у Београдској арени са 91:80.

Црвена звезда је имала неколико хероја на овом мечу, од Џордана Нворе, преко Кодија Милер-Мекинтајера, до Девонте Грејема.

Нвора је уписао 23 поена, Семи Оџелеје је додао 15, а Чима Монеке 11 поена и 11 скокова. Милер-Мекинтајер је додао 10 поена и девет асистенција.

Саша Везенков је дао 29 поена за Олимпијакос, Тајлер Дорси 16, а Еван Фурније 13. Никола Милутинов је дао седам поена уз шест скокова и три асистенције.

Црвена звезда ће поново ноћити на првом мјесту на табели, има скор 9-4 као и Хапоел Тел Авив.

Што се тиче тока утакмице, најважнија је била посљедња дионица коју је Звезда добила са 32:15 и тако је преломила атинске црвено-бијеле.

Наставила је Звезда да игра феноменално на свом терену, да добија редовно под вођством Саше Обрадовића и заиста изгледа импресивно у овом делу сезоне.

КК Црвена звезда

Коментари (0)
