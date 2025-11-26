Logo
Партизан се емотивним снимком растао од Жељка Обрадовића

26.11.2025

Партизан се емотивним снимком растао од Жељка Обрадовића
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Емотивно су навијачи Партизана доживјели данашње вијести. Жељко Обрадовић је послије четири године напустио клупу црно-бијелих, а након пораза од Панатинаикоса у Атини у 13. колу Евролиге.

Многобројне поруке подршке су послали црно-бијели путем друштвених мрежа свом дугогодишњем тренеру, који је одлучио да упути неопозиву оставку на мјесто тренера Партизана.

Јавили су се и бројни садашњи и бивши играчи, почевши од Матијаса Лесора, преко Алексеја Покушевског, па све до Тајрика Џонса и Марија Накића...

Партизан се послије свега огласио како би се посљедњи пут растао од Жељка Обрадовића. Објавили су емотивни снимак на којем су сабрали све најљепше моменте српског тренера на клупи црно-бијелих.

Они су оставили три ријечи уз поменути снимак, који се на исти начин и завршава:

- Хвала ти, Жељко! - написали су из црно-бијелих.

(Телеграф)

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Košarka

