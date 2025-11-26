Жељко Обрадовић отишао као никада прије: За 34 године каријере ово му се није догодило

26.11.2025
20:10
Коментари:0
Није успио Жељко Обрадовић да освоји јубиларну 10. титулу у Евролиги са Партизаном, пошто је поднио неопозиву оставку након дебакла против Панатинаикоса у Атини. Искусни стратег је свакако неко ко не бјежи од одговорности, а по први пут у каријери му се догодило да напусти екипу усред сезоне.
Водио је Обрадовић највеће европске клубове у којима је увијек радио под великим притиском и увијек је знао да прихвати кривицу за лоше резултате. Тренерску каријеру је започео у Партизану са којим је освојио прву европску титулу 1992. године, али је упркос уносним понудама остао до 1993. године када је отишао на крају сезоне. У Хувентуду се задржао једну сезону и за то вријеме освојио Евролигу, док је у шпанском првенству завршио као трећи.
Услиједила је епизода у Реал Мадриду са којим је у првој сезони успио да освојио Евролигу, задржао се још двије и напустио шпанског великана на крају сезоне 1996/97. Потом прелази у Панатинаикос са којим је освојио чак пет титула првака Европе, 11 титула у првенству и седам Купова Грчке. У Фенербахчеу се задржао од 2013. до 2020. године гдје је такође славио европску титулу у сезони 2016-17.
Кошарка
НБА скандал који "тресе" кошарку
Његова нова ера у Партизану је почела 2021. године и завршила се након четири и по године. Обрадовић је већ дуже вријеме био незадовољан, била је очигледна његова фрустрација, па је оставка била једино рјешење за њега. Најтрофејнији европски тренер је са Партизаном освојио три трофеја - два пута АБА лигу и једном КЛС. Није успио да освоји Куп Радивоја Кораћа, док је у сезони 2022/23 са црно-бијелима стигао надомак Фајнал-фора Евролиге, али је након драматичне четвртфиналне серије са Реалом остао без пласмана у четири најбоље екипе.
Једном приликом је некадашњи предсједник Фенербахчеа Азиз Јелдирим открио да није прихватио оставку Жељка Обрадовића у сезони 2016/17 у којој су потом освојили титулу шампиона Европе.
"У Шпанији смо изгубили од Басконије са скоро 35 разлике. Онда се посвађао са играчима и одлучио да поднесе оставку. Озан Балабан ме је позвао и рекао: 'Овдје избија апокалипса, Обрадовић ће поднијети оставку'. Тешко им је било", испричао је једном приликом Јилдирим и позвао Обрадовића на састанак.
Кошарка
На помолу нови европски гигант – долазе звучна имена
"Плаћени су, али не играју. Како ћу те погледати у очи?", питао ме је.
Рекао сам: "Нема везе, нисмо те довели ни на дан ни на годину. Позови свог агента, хајде да продужимо уговор на три године, па онда иди да спаваш. Сљедећег дана су донијели уговор и ми смо га потписали. Завршено. Потписали смо уговор за 5 минута. Онда смо ћаскали до 4-5 ујутру. Наш однос је био другачији, били смо пријатељи. Још увијек разговарамо", открио је бивши предсједник Фенера. Овог пута је очигледно знао да више не може да помогне екипи.
(Мондо)
Најновије
Најчитаније
14
37
14
31
14
27
14
23
14
15
Тренутно на програму