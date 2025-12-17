Познати рибар спасио 33 особе: Један је живот

Извор:
Ренато Грбић, познати алас са Дунава и угоститељ из конобе код Панчевца, јуче је прославио рођендан.
Широм региона је познат јер је спасио чак 33 живота који су лако могли да буду прекинути послије скокова са поменутог моста, а овим поводом многи корисници друштвених мрежа су му честитали рођендан.
"Овакви људи заслужују више пажње. Жив и здрав био, велики човјече", гласила је једна објава на Редиту.
За свој 60. јубиларни рођендан Грбић је поручио да је живот само један, да је драгоцјен и да је сваки проблем рјешив.
Грбић је својевремено причао да му је у сјећању дубоко остало спашавање Љиљане Митић, која је 2010. године испред ресторана "Мадера" убила бившег супруга, и његову кћерку, а затим покушала и сама да се убије скоком са Бранковог моста. Плутала је до Панчевца.
"Убила их је због смрти њиховог заједничког сина, који је преминуо од наркотика. Кривила је мужа за његову смрт, па је хтјела да му нанесе бол. Не знате како је кад вадите двоструког убицу. Све је другачије. Спашавате неког ко је убио двије невине особе. То ми је било најупечатљивије. Слике Љиљаниног вађења из воде, вожња у чамцу до Конобе, па много полиције и све оно што се дешавало у Коноби након тога... То ми је ставља печат на све", причао је Ренато.
Додао је да је са двије особе које је спасио у сталном контакту.
Један је живот
"Живот нема репризу и сваки проблем је рјешив. Породица је врло битна у свему томе, да препозна. Једна добра прича или прича са стручњаком мислим да рјешава више од 50 одсто таквих ситуација. Када су људи одбачени од породице, од друштва, кад немају никога за себе, онда чујемо реченице које су они говорили: 'Па, шта ми друго преостаје, него да се убијем'", казао је Ренато.
Неизмјерну љубав коју има пружа унуцима, а они му, како је истакао, дају снагу.
"То су моји анђели, мој живот и моја снага. Најсрећнији бих био да нема више покушаја самоубистава. Да славимо рођења и крштења, да прође ово лудило од короне, па да наставимо живот љепше и много боље него што смо имали до сада", каже он, преноси "Курир".
