НБА скандал који "тресе" кошарку

Све је изгледније да су НБА кошаркаши и тренери у договору са америчком мафијом намијештали утакмице и карташке партије, а на суду ће то морати да се докаже.
Добро обавијештени новинари америчког портала "Athletic" добили су судска документа и покушали да још мало разјасне НБА скандал везан за коцкање и клађење у које су уплетене бројне звијезде.
Тужиоци тврде да је све повезано. Наводна трговина инсајдерским информацијама и намештене покер партије. НБА играчи (бивши и садашњи) и тренери. Коцкари.
Оптужбе против њих су повезане, директно или кроз мрежу налик старој огласној табли у складишту ФБИ, прекривеној фотографијама и затегнутим концем.
Или она чувена сцена из серије "Always sunny in Philadelphia".
Директор ФБИ Каш Пател и амерички тужилац Источног дистрикта Њујорка, Џозеф Ноцела, објавили су 23. октобра да је 34 људи оптужено у одвојеним илегалним коцкарским шемама које укључују НБА особље.
Готово сви су се већ појавили пред судом и изјаснили се да нису криви. Једини изузетак је плејмејкер Мајами Хита, Тери Розир, чије се саслушање очекује у децембру и он је преко свог адвоката одбацио оптужбе.
У недјељама након објављивања оптужница, The Athletic је детаљно проучавао документа и остале доказе, тражећи дубље везе између два случаја. Према федералној истрази, оне постоје:
Неки од организатора наводно намјештених покер партија, који су регрутовали или сарађивали са Чонсијем Билапсом и Дејмоном Џонсом, исти су људи који су оптужени да су манипулисали НБА особљем, или с њима сарађивали, како би користили инсајдерске информације за илегално клађење.
Један од наводних организатора покер игара је сарадник криминалне породице Гамбино (насљедници добро познатог Дона Карла Гамбина), који је наводно претворио Џонтеја Портера у саучесника вршећи притисак због дуга од коцке.
Коцкар који је, наводно, организовао скупове играча са циљем да уплаћују опкладе засноване на инсајдерским информацијама, из најмање три НБА екипе, такође је оптужен да је обезбиједио дио технологије коришћене за намијештање покер партија.
У наставку се налази мрежа тих веза, која приказује како савезна влада вјерује да су четири позната НБА играча и тренера оптужена за кривична дјела: Билапс, Џонс, Портер и Розир повезани са коцкарима који су наводно уплаћивали илегалне опкладе и учествовали у намијештању карташких игара.
Даље, дијаграм показује како је, према тужиоцима, функционисала шема у коју је био умешан Розир, који је оптужен да је намјерно изашао из игре док је био члан Шарлот Хорнетса, како би он и група коцкара профитирали кроз илегалне опкладе засноване на томе.
Слиједи подсјетник на четири најпознатија имена ако пратите скандал – четири НБА играча и тренера оптужена у кладионичарским шемама. Адвокати Розира и Билапса одбацили су оптужбе. Џонс се изјаснио да није крив током првог појављивања пред судом.
Портер се изјаснио кривим за заверу ради извршења електронске преваре у јулу 2024.
Слиједе коцкари који су наводно организовали две шеме, једну за превару богатих учесника илегалних покер игара, а другу за уплаћивање илегалних опклада користећи информације добијене од НБА играча и тренера.
Њихова наводна улога у једној или обе шеме, као и њихове везе са осталима, објашњене су у наставку. Сви су се на рочиштима у новембру изјаснили да нису криви.
Посљедња група је разнолика по степену умијешаности; неки су наводно учествовали само у кладионичарској шеми, а неки само у покер партијама. Сви поменути у оптужници изјаснили су се да нису криви.
Обје истраге сада полако пролазе кроз амерички правосудни систем. Министарство правде такође је најавило одвојене истраге о илегалном клађењу у професионалном бејзболу и кошарци на колеџима.
НБА такође води своју истрагу о наводној илегалној коцки; The Athletic је прошле недеље објавио да је лига затражила од више тимова, укључујући Лос Анђелес Лејкерсе, да доставе документацију и другу имовину као дио те интерне истраге.
